台北燈節改到台北車站附近辦？ 柯：想和雙子星配合

2018-04-27 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午出席模範清潔工表揚大會前受訪。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北燈節近年從花博園區移至西門町舉行，但台北市議員潘懷宗昨在質詢時批評，市府做法已造成當地秩序大亂，觀傳局長陳思宇說，明年燈節地點可能移到台北車站旁的行旅廣場。台北市長柯文哲今天上午受訪表示，市府希望用大型活動帶動都市發展，因為雙子星C1、D1是明年重要的標案，所以才有這樣的想法，但目前市府還在評估中，預計六月才會定案。

柯文哲上午出席模範清潔工表揚大會前受訪，被問到燈節是否又要更動位置？柯說，市府有計畫利用大型活動來帶動整個都市發展，目前台北市有兩個大型活動，一個台北燈節、一個是白晝之夜，不過白晝之夜只有一個晚上，所以規模最大的還是台北燈節。

柯說，為了配合明年雙子星C1D1標案，才希望結合，但最後是否這樣做，也要等到六月後才會決定。

記者詢問，若柯未能連任成功，這樣的規劃是否能繼續執行？柯說，台北燈節往年從六月就會開始備標了，「如果要前一個月才投標那會嚇死人」，因為根本來不及準備，所以大概半年前就開始準備。

柯說，燈節移動位置主要是希望帶動地方發展，雙子星C1、D1是北市府明年最重要標案跟工程，北門對面的老房也花了22億元進行整頓，燈節要怎麼跟這些東西配合，之後才會決定。