「小太陽」夏明麗修女助無數婦幼 84歲變台灣人了
來台30年的愛爾蘭籍夏明麗修女，幫助無數危受暴婦幼、未婚媽媽、棄虐兒走出危機陰霾，今天獲北市府頒發國民身分證 ，成為北市第一位殊勳歸化我國國籍的傑出外國女性。
夏明麗修女也是繼賴甘霖神父、丁松筠神父、歐義明神父和澈贊法王之後，台北市第五位以殊勳，歸化我國國籍的傑出外國人士。
夏明麗1935年4月誕生於愛爾蘭，18歲加入愛爾蘭天主教善牧修女會，在法國、英國、澳洲等地服務，民國76年被派到台灣，與台灣結緣。
夏明麗來台時，關心因家庭暴力身心受創的少女，再擴大服務層面，成為目天主教善牧基金會創立人之一，在全台已設立40個家園及服務中心。
夏修女笑容親切，和她共事的同事說，夏修女總給人溫暖的感覺，是服務對象眼裡的小太陽，大家都叫她夏阿姨。
夏修女一生服務的對象，包括無依少女、高危機青少年、中輟學生、受暴婦幼、目睹暴力的兒童、單親家庭、未婚媽媽、棄虐兒、弱勢新移民家庭、原住民家庭及人口販運被害人等。
足跡遍及全國的夏修女，中文流利，遇到困難從不喊累，但她說，對她來說，覺得最困難的事，就是學中文。她也說，台灣是寶島，大家要珍惜這個地方。
北市政府歡迎夏修女加入台北市大家庭，上午由副市長鄧家基贈送國民身分證，也特地準備一份結合台北城市意象和羊群的繪畫作品要送給她。繪畫中的夏修女，是位牧羊人，意味她從不放棄任何1隻小羊，陪伴弱勢者走出陰霾，找到人生方向。
留言