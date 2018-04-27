「小太陽」夏明麗修女助無數婦幼 84歲變台灣人了

2018-04-27 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



來台30年的愛爾蘭籍夏明麗修女，幫助無數危受暴婦幼、未婚媽媽、棄虐兒走出危機陰霾，今天獲北市府頒發國民身分證 ，成為北市第一位殊勳歸化我國國籍的傑出外國女性。 夏明麗修女(中)，繼賴甘霖神父(右)等人後，成為台北市第五位以殊勳，歸化我國國籍的傑出外國人士。記者楊正海/攝影 分享 facebook

夏明麗修女也是繼賴甘霖神父、丁松筠神父、歐義明神父和澈贊法王之後，台北市第五位以殊勳，歸化我國國籍的傑出外國人士。

夏明麗1935年4月誕生於愛爾蘭，18歲加入愛爾蘭天主教善牧修女會，在法國、英國、澳洲等地服務，民國76年被派到台灣，與台灣結緣。

夏明麗來台時，關心因家庭暴力身心受創的少女，再擴大服務層面，成為目天主教善牧基金會創立人之一，在全台已設立40個家園及服務中心。

夏修女笑容親切，和她共事的同事說，夏修女總給人溫暖的感覺，是服務對象眼裡的小太陽，大家都叫她夏阿姨。

夏修女一生服務的對象，包括無依少女、高危機青少年、中輟學生、受暴婦幼、目睹暴力的兒童、單親家庭、未婚媽媽、棄虐兒、弱勢新移民家庭、原住民家庭及人口販運被害人等。

足跡遍及全國的夏修女，中文流利，遇到困難從不喊累，但她說，對她來說，覺得最困難的事，就是學中文。她也說，台灣是寶島，大家要珍惜這個地方。