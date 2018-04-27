水情拉警報？氣象局：今年梅雨正常至偏少

2018-04-27 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年春雨偏少，5月將進入梅雨期，氣象局今天公布梅雨預測，5月仍難有大量梅雨，要紓解南部水情吃緊旱象，6月較可能。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook 春雨、梅雨雙雙偏少，南部水庫拉警報？氣象局預報中心主任呂國臣今表示，今年梅雨季降雨量5月以偏少機率較大，6月則為「正常至偏少」，其中，近年有降雨時間更集中、降雨強度更強之趨勢，容易造成災害，呼籲降雨承受能力較低之地區加強防範。

由於春雨量偏少，水情嚴峻，全台最大的水庫曾文水庫蓄水量剩8%，各水庫水位也正持續下降當中。呂國臣說，受到弱反聖嬰現象影響，東北風盛行，南邊潮濕空氣無法北上，導致降雨較少，以台灣13個平地氣象站來說，今年春季總雨量僅172毫米，約為氣候平均值一半，台南雨量甚至只有同期的2成左右。

梅雨展望部分，呂國臣表示，5月雨量仍為偏少，6月雨量則較接近正常訊號，偏多、偏少不明顯；時序上，北部落在5月上旬，中南部則較晚，必須等到5月中下旬。

呂國臣指出，根據統計，梅雨季總雨量近年雖無明顯增加或減少趨勢，但有降雨時間更集中、降雨強度更強的趨勢，須注意短時間強降雨發生，尤其進入汛期，梅雨季後期至颱風季時，天氣會有劇烈改變，降雨時間由春季的短暫性移動降雨，轉變為長時間滯留性降雨，民眾須做好防汛措施。同時，梅雨鋒面亦常伴隨雷電發生，慎防雷擊、強陣風現象。