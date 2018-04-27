好天氣到下周三！彭啟明：要留意山區午後雷陣雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天預計中午高溫會比昨天高一些，西半部都有機會拉到30度，未來幾天到下周三前都很類似，一天比一天回溫，建議好好的把握近期相對穩定的天氣。

彭啟明表示，開始高溫，也容易有午後雷陣雨發展，這種午後雷陣雨，大約只能等中午前後，看雲系發展，主要是台灣複雜的地形，氣流被抬升，加上水氣提供發展條件，引發很局部旺盛型的對流性降雨，這很小尺度，通常在中午前後，發展前幾個小時可以看到類似情境，預期周日開始到下周三，台灣各地都有逐漸發展午後熱對流的趨勢。

而較大變化是在下周三、下周四，彭啟明表示，周四將有鋒面南下，這是進入5月梅雨季的第一道鋒面，但還不算是滯留鋒，移動也頗快速，大約影響1、2天，下周五就會逐漸遠離，預期溫度會短暫下滑一些，有點小變動。下一波較大的系統會是在5月中上旬，不過到底是否會有真正梅雨鋒面的特性仍有待觀察。過去氣象預報人員會預測何時入梅，也就是梅雨鋒面真正影響台灣的日期，以及出梅，梅雨何時結束，不過台灣附近的梅雨鋒面和北方例如中國東岸、日本南韓相比，變化較大，預測的難度較高。

中央氣象局說，今天白天各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。明天一小股東北風影響，北部及東半部地區雲量會增多，降雨機率提高，有局部短暫雨，中南部山區下午過後還是有熱對流發展，也有局部短暫雷陣雨；溫度方面則沒有太大影響，各地低溫約21至23度之間，各地高溫仍有28度以上，中南部地區甚至來到30度上下，略感悶熱。

周日至下周三風場轉為偏東風至偏南風，天氣大致穩定，僅東半部地區有局部短暫雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，下午出門請攜帶雨具備用，各地白天都將感到悶熱，請注意防曬及多補充水分。