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獨／笑死人！跨部會小組一群門外漢審管中閔獨董爭議

獨／跨部會小組名單不能說的祕密 為掩飾政治卡管內幕

2018-04-27 07:44聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

教育部組跨部會諮詢小組，討論台大校長當選人管中閔是否違法，但小組成員都是政務次長...
教育部組跨部會諮詢小組，討論台大校長當選人管中閔是否違法，但小組成員都是政務次長層級，各部會政次和院長、部長一樣，都必須到總統府宣誓就職。圖為賴清德內閣宣誓就職。聯合報資料照
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教育部為釐清台大校長當選人管中閔獨董資訊揭露、學術倫理案及赴大陸違法兼職等疑點，籌組跨部會諮詢專案小組，提出「諮詢意見供教育部決策參考」。據可靠消息指出，跨部會出席人士都是「政務次長」層級，規格幾近行政院跨部會議。

教育部在清明連假前夕、4月3日傍晚宣布籌組跨部會諮詢專案小組，邀人事行政總局、法務部、內政部、陸委會及其他相關部會和學者專家，一起開會釐清管中閔獨董資訊揭露、赴陸兼職等爭議。但跨部會小組名單至今仍是個「不能說的祕密」，無論媒體如何追問，教育部都堅不透露，直到立法委員在國會質詢要求下，才勉為同意在會議結論出爐後三天再公布小組成員名單。

留管？拔管？跨部會諮詢小組名單是關鍵指標。知情人士指出，人事行政總局、法務部、內政部、陸委會出席教育部跨部會諮詢小組成員，都是政務次長，這位高規格的組成「非比尋常」。

面對外界質疑跨部會小組「於法無據」時，教育部曾表示，過去也會邀跨部會代表一起開會，提供意見。教育部這話倒也沒錯，但過去到教育部提供諮詢意見的，都是各部會的「業務單位」， 純從行政業務立場提供相關意見，他們對行政業務的熟悉度，比政務官還高。此次教育部為處理台大校長遴選案，跨部會竟都是「政次」層級出席，前所未聞。

政務次長屬於「政務官」，亦即政治任命，人選都須經行政院長或總統「點頭」，甚至不是部長的人事權，政務次長和行政院長、部會首長一樣，必須到總統府宣誓就職；政治角色遠大於行政角色。行政院召開跨部會會議時，當部會首長另有要務無法出席時，第一代理人就是政務次長。

教育部從潘文忠到吳茂昆部長，都說處理管中閔人事案會「依法行政」，但跨部會小組成員卻都是政務官層級，明顯是「政治掛帥」多於「行政檢視」，也難怪名單不能曝光，供各界檢驗，因為名單一旦曝光，外界就可據能檢視，跨部會小組究竟是提供「行政專業」還是「政治專業」諮詢？對蔡英文政府對管中閔「政治追殺」的真相，就昭然若揭。

教育部管中閔台大
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