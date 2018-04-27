獨／管案今可望有結果！若駁回台大恐至少一年半沒校長

2018-04-27 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長聘任案，預計今天會有結果。昨有媒體報導，教育部擬以違反行政程序法為由，不聘任台大校長當選人管中閔，並要求台大校長遴委會重新投票。但據了解，行政程序法第33條的迴避規定，確實會是教育部決定聘任與否的關鍵，但再回遴委會開會重新投票則「未必」。今天若有結論，可能就以聘或不聘作成處分。

教育部若是決定不聘管中閔，又不要求台大遴委會重新投票，等於台大校長遴選程序必須一切歸零，從頭開始，台大至少再一年半以上沒有校長。

昨天上報報導，根據政府高層消息，管中閔與遴選委員蔡明興分屬台哥大獨董及董事，涉及違反行政程序法第33條的迴避事項。台大遴選委員會須受理並開會釐清蔡明興是否應該迴避校長遴選案，未釐清就認定管中閔是台大校長當選人，已明顯違反行政程序，台大校長遴選程序出現重大瑕疵，教育部將要求台大校長遴委會重新投票。

知情人士表示，上報昨天所報導的內容，「至少有八成是正確的」，但最後還是要看教育部長吳茂昆的決定。據了解，昨天下午，吳茂昆有再找教育部同仁談過，也會守承諾，今天下午會做出最後裁示。

據指出，教育部做出不聘任管中閔的決定，根本沒有解決問題，「只會讓問題越滾越大。」看待大學的發展和經營管理，若只是從法令、法條去嚴格檢視，會很糟糕、「走鐘」，令人擔心。

此外，知情人士透露，關於管中閔的赴陸兼職案，教育部應該會「切割」處理。因為教育部知道如果再繼續打赴陸兼職，造成的寒蟬效應該會非常高，會影響到很多人，對於兩岸學術交流也一定會受到影響。

一名台大校務會議代表指出，若認定台大校長遴選程序因瑕疵而無效，就必須解散遴委會，程序重新重頭開始。首先，應該要先組成小組，檢討遴選辦法，之後再向校務會議報告後修正通過，這個過程豈碼半年以上。之後再花3個月時間組成遴選委員會，再開始收件、治校理念發表、訪談周邊人士、面談等過程，再豈碼6至7個月。也就是說，在一切順利的狀況下，台大至少再一年半沒有校長。另外，再選一次校長，一流的人、國際人士，敢來嗎？台大的國際聲望跌到谷底、排名落到300名以後，也是指日可待。