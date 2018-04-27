獨／管案今可望有結果！若駁回台大恐至少一年半沒校長
台大校長聘任案，預計今天會有結果。昨有媒體報導，教育部擬以違反行政程序法為由，不聘任台大校長當選人管中閔，並要求台大校長遴委會重新投票。但據了解，行政程序法第33條的迴避規定，確實會是教育部決定聘任與否的關鍵，但再回遴委會開會重新投票則「未必」。今天若有結論，可能就以聘或不聘作成處分。
教育部若是決定不聘管中閔，又不要求台大遴委會重新投票，等於台大校長遴選程序必須一切歸零，從頭開始，台大至少再一年半以上沒有校長。
昨天上報報導，根據政府高層消息，管中閔與遴選委員蔡明興分屬台哥大獨董及董事，涉及違反行政程序法第33條的迴避事項。台大遴選委員會須受理並開會釐清蔡明興是否應該迴避校長遴選案，未釐清就認定管中閔是台大校長當選人，已明顯違反行政程序，台大校長遴選程序出現重大瑕疵，教育部將要求台大校長遴委會重新投票。
知情人士表示，上報昨天所報導的內容，「至少有八成是正確的」，但最後還是要看教育部長吳茂昆的決定。據了解，昨天下午，吳茂昆有再找教育部同仁談過，也會守承諾，今天下午會做出最後裁示。
據指出，教育部做出不聘任管中閔的決定，根本沒有解決問題，「只會讓問題越滾越大。」看待大學的發展和經營管理，若只是從法令、法條去嚴格檢視，會很糟糕、「走鐘」，令人擔心。
此外，知情人士透露，關於管中閔的赴陸兼職案，教育部應該會「切割」處理。因為教育部知道如果再繼續打赴陸兼職，造成的寒蟬效應該會非常高，會影響到很多人，對於兩岸學術交流也一定會受到影響。
一名台大校務會議代表指出，若認定台大校長遴選程序因瑕疵而無效，就必須解散遴委會，程序重新重頭開始。首先，應該要先組成小組，檢討遴選辦法，之後再向校務會議報告後修正通過，這個過程豈碼半年以上。之後再花3個月時間組成遴選委員會，再開始收件、治校理念發表、訪談周邊人士、面談等過程，再豈碼6至7個月。也就是說，在一切順利的狀況下，台大至少再一年半沒有校長。另外，再選一次校長，一流的人、國際人士，敢來嗎？台大的國際聲望跌到谷底、排名落到300名以後，也是指日可待。
另一名知情人士透露，周三教育部第二次跨部會諮詢小組會議，多數意見還是認為應發聘給管中閔，吳茂昆顯然也早知道會議結果。部內高層討論如何能保住教育部顏面、不往核定發聘的方向走，可能會再發個公文，問台大校方同不同意遴選結果。據了解，因為台大遴選會針對蔡明興與管中閔資訊揭露等兩處，台大遴選會第二次會議會議紀錄僅表示無法判斷對選舉結果有無影響.，所以教育部又把皮球踢回去，發公文要台大（或遴選會）再確認這個對選舉結果有無影響等。
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