高溫上看32度！吳德榮：下周四有鋒面到

2018-04-27 06:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天北台灣有中層雲移入，為多雲時晴，其他各地為晴午後多雲，山區午後有局部陣雨的天氣。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天北台灣有中層雲移入，為多雲時晴，其他各地為晴午後多雲，山區午後有局部陣雨的天氣；北部氣溫約在20至30度、中部22至31度、南部24至32度、東部19至26度。

他說，明天至下周三各地天氣為晴午後多雲，明日西半部高溫仍在31、32度左右，周日起至下周三西半部高溫逐日漸升至33、34度左右，低層水氣也逐漸增多，大氣漸趨不穩定。

「明天的午後對流，主要在山區」吳德榮說，周日至下周三不穩定度提高、午後對流較活躍，大部分在山區發展，也有擴及部分平地的機率。

他說，中央氣象局定義每年5、6月是台灣的梅雨季，也就是說，5月1日就進入梅雨季；這段期的降雨包括午後對流、移動性鋒面、滯留鋒、有時還有颱風，對台灣的水資源皆很重要。大約在下周四有鋒面抵達台灣，是今年梅雨季第一道鋒面，但稱之為「第一道梅雨鋒」並不正確，因梅雨鋒專指梅雨季中的滯留鋒；而目前模擬其結構並不強，且屬移動性，並無滯留鋒的特徵。但這是正常的，因為往年梅雨季，很少第一道鋒面，就呈現滯留鋒的型態。

中央氣象局說，今天白天各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。明天一小股東北風影響，北部及東半部地區雲量會增多，降雨機率提高，有局部短暫雨，中南部山區下午過後還是有熱對流發展，也有局部短暫雷陣雨；溫度方面則沒有太大影響，各地低溫約21至23度之間，各地高溫仍有28度以上，中南部地區甚至來到30度上下，略感悶熱。 全台天氣晴朗穩定。 中央社 分享 facebook

周日至下周三風場轉為偏東風至偏南風，天氣大致穩定，僅東半部地區有局部短暫雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，下午出門請攜帶雨具備用，各地白天都將感到悶熱，請注意防曬及多補充水分。

下周四東北風影響，水氣稍增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，下午出門請攜帶雨具備用，氣溫稍微下降，不過各地白天仍會感到悶熱，也請注意防曬及多補充水分。

另外，周日起金門及馬祖夜晚及清晨較容易起霧或有低雲影響能見度，交通往返請留意航班訊息。