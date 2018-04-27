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大陸臭氧飄來台 馬祖紫爆一整晚

2018-04-27 04:58聯合報 記者董俞佳╱即時報導

環保署空氣品質監測網顯示，昨天午後臭氧濃度升高，全台空氣品質全淪陷，昨天下午馬祖測站甚至首次因為臭氧濃度而達到對全民非常不健康的紫色警示等級。環保署表示，主因是昨天吹東北風，使得大陸臭氧飄來台灣所致，環保署提醒，今天離島居民也要特別注意，此外今明兩天西半部空氣品質達到紅害，也要小心。

昨天雲嘉南因擴散條件差，細懸浮微粒PM2.5濃度也飆高，使得空氣品質成為對所有族群不健康的「紅色警示」等級，北部、竹苗、中部、高屏、金門及澎湖為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。

根據昨天環保署空氣品質監測網顯示，馬祖的AQI空氣品質指標從下午3點左右就達到紫爆等級，下午4時臭氧8小時濃度達到107ppb，一直持續到晚間8點半左右仍為109ppb，環保署指出，主因是吹東北風使得中國大陸的臭氧飄到馬祖，因此造成紫爆；金門與澎湖也達到橘色警示等級。

昨天晚間西半部空氣品質也十分糟糕，中南部PM2.5飆高，多個測站包括彰化大城、台西、竹山、林園、前金、左營都達到紅害等級。

環署監資處長張順欽說，因天氣熱，使得上海昨天的臭氧濃度最高達到179ppb，因風勢關係吹到台灣離島，但中國大陸飄來的臭氧對台灣本島暫無影響。

環保署提醒，今、明兩天西半部局部地區擴散條件不佳，汙染物容易累積，夜間至上午要注意PM2.5汙染物，敏感族群減少出門或者戴口罩，午後日照輻射強度，西半部臭氧8小時濃度較高，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

受到中國大陸臭氧影響，馬祖紫爆。圖/翻攝自環保署網站
受到中國大陸臭氧影響，馬祖紫爆。圖/翻攝自環保署網站
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空氣品質PM2.5馬祖
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