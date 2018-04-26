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雙贏彩第107004期頭獎槓龜

2018-04-26 22:39中央社 台北26日電

雙贏彩第107004期今晚開獎，中獎號碼為12、18、13、17、24、19、6、9、7、8、4、23。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎有39注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

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不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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