慘！咬牙打拼兼2份工 他還完18年房貸卻過世

2018-04-26 16:25 聯合新聞網 綜合報導



有位網友表示朋友兼兩份工，花18年還完房貸，卻不到兩年就過世了，最後只能住進一個單位6萬元的靈骨塔。聯合報系資料照片 分享 facebook

買房是許多人工作一輩子的夢想，可還房貸的日子通常都得動輒數十年，龐大的壓力之下所犧牲的除了生活品質之外，還有可能是一個人的健康。有網友指出，自己房貸繳了快10年才還了三分之二，生活過的壓抑，很多開銷都得精打細算，讓他很好奇還清房貸是什麼感覺。該文引起許多討論，其中有位網友便表示朋友兼兩份工，花18年還完房貸，卻不到兩年就過世了，最後只能住進一個單位6萬元的靈骨塔。

昨（25）日有網友在PTT發文，提到自己繳了快十年的房貸，才還完三分之二，剩下的金額還有兩百多萬，雖然壓力不比一開始大，但生活開銷都是精算再精算，過得很壓抑，讓他忍不住好奇房貸還完會是什麼感覺，「可以開始放縱大吃大喝這樣嗎？」

而其中一名網友則跳出來回應，分享朋友的親身經歷。他表示他的朋友房貸背了30年，為了能夠提前清償，朋友咬牙硬撐平日身兼了兩份工作，假日則去發傳單跟違法開白牌載客到機場，而朋友這樣賣命工作賺錢，真的只花了18年就將房貸還完，但是「還完之後沒2年他就搬家了，現在住在北投龍鳳谷上面一點的集合住宅，很便宜1個單位才6萬元，比他買的房子便宜多了」。朋友就這樣因背房貸導致壓力過大，而撒手離世。

回文一出後，立即有其他網友明白了他的意思，寫道「龍鳳谷上面不就公墓」，並感嘆回「前人種樹，後人乘涼」、「他貢獻了一生，讓房地產業繁榮」、「還完準備入塔，然後下一代躺著接手」。

近期銀行搶房貸戶大戰開打，部分銀行再端出40年房貸方案，成為熱門討論話題。可業者指出，看似貸款年限越長，每月還款壓力越輕鬆，不過，若是從總利息支出來看，40年期每貸款百萬元共要繳給的利息高達45.3萬元、30年期約33萬元、20年期約21.4萬元，40年期房貸的每月利息支出雖僅20年期的6成，但累積利息支出卻是20年期房貸的1.11倍之多。