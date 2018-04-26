員工不愛吃蔬果 專家向雇主祭妙招提高攝取量

2018-04-26 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部國健署長王英偉(右二)、副署長游麗惠(右一)、北醫大公衛學系副教授陳叡瑜(左一)鼓勵職場推動健康促進，提升員工健康。記者黃安琪／攝影 分享 facebook 提升職場員工健康，從飲食、運動下手有一套。專家表示，實地訪查部分職場後，發現員工攝取蔬果比率低、又愛喝含糖飲料，缺乏運動，藉由稍加更改員工餐廳的取菜順序，能增加蔬果取用率；添加飲料熱量標示後，攝取量隨之降低，鼓勵職場從小細節改變，促進員工健康。

衛福部國健署統計，國內職場員工有83％每日食用蔬果量，未達3蔬2果建議量；超過53％未達世衛組織建議的成年人運動量，即每周至少有150分鐘的中等強度身體活動量，飲食缺乏均衡、運動量也不足。

北醫大公衛學系副教授、國健署北區健康職場推動中心計畫主持人陳叡瑜說，近年來實地走訪各職場，觀察公司的員工餐廳取餐設計，部分餐廳雖訂有取餐限制，但無規範的公司多採自由取餐，肉類和葷食會置於前區，蔬果置於後區，當員工取餐到最後，蔬果僅會拿取少量甚至不取，飲食不均衡。

根據國外少數研究結果建議，為提升員工蔬果攝取率，以人類對事物的感受帶來反射行為，稍加更改取餐順序，將蔬果置於前區之後，員工蔬果取用率提升，攝取葷食的量也會減少，執行後效果確實不錯。

隨國人也愛喝含糖飲料，為推廣職場多喝白開水、無糖茶飲等取代，陳叡瑜說，採取對飲料販賣機的每項飲料貼上熱量標籤，換算相當於喝下幾顆方糖之後，員工對比熱量0大卡的礦泉水和1罐達200多大卡的含糖飲料後，購買含糖飲料的比率下降。實地訪查一間飯店業者，在自由取用飲料機增添熱量標籤後，取用量降至原來的1/4，效果顯著。

國健署社區健康組組長林莉茹認為，職場若能從小地方開始改變，提升員工運動量，可將上下班打卡機設置於樓梯間，增加員工爬樓梯打卡的運動量，或推動辦公室健康操等，以運動券、蔬果當作獎勵，提升員工健康促進的意願。