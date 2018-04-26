油價下週估漲4角 將創3年半來新高

2018-04-26 11:17 中央社 台北26日電



油價已連續兩週上漲，若下週再上漲0.4元，將創下2014年11月底以來新高。 圖／ingimage 分享 facebook

市場揣測美國將再次制裁伊朗，加上產油國持續落實減產協議，國際油價上漲，根據中油浮動油價機制預估，30日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價將各調漲新台幣0.4元。

油價已連續兩週上漲，若下週再上漲0.4元，將創下2014年11月底以來新高，以95無鉛汽油為例，將逼近2014年11月24日的29.8元高點。

若中油依此調價，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升26.1元。實際調幅需待中油29日中午正式公布。

外媒報導，美國總統川普要求歐洲盟國修改2015年與伊朗簽屬的核協議，並將最後期限訂在5月12日，表示會依結果決定是否恢復美國對伊朗的經濟制裁。市場憂心美國可能再次制裁伊朗，推升油價上漲。

中油指出，除前述原因外，石油輸出國家組織（OPEC）持續落實減產協議，也是導致過去一週平均油價上漲原因之一。

根據中油浮動油價機制，本週累計至4月25日的原油指標7D3B每桶為71.79美元，較上週上漲1.34美元，新台幣匯率為29.601元，較上週貶值0.221元，預計30日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價將各上漲0.4元。