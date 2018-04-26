台灣的「萬萬稅」 原來是這個國家教的

2018-04-26 03:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



即將邁入5月，報稅季節又要到了。覺得政府什麼都要課稅、小老百姓負擔太重嗎?原來，為台灣打下「萬萬稅」基礎的禍首，竟然是荷蘭。

中研院台史所副研究員翁佳音與文字工作者黃驗聯手推出「解碼台灣史1550-1720」中，書中考證台灣經歷荷蘭、鄭氏、清代治理，三個時代的稅目脈絡相連。荷蘭人在商言商，是「萬萬稅」的始作俑者，三個朝代的苛捐雜稅，大多是荷規鄭隨、鄭規清隨。

台灣徵稅始自荷蘭時代的海關。1624年，荷蘭第一任台灣長官宋克剛抵台灣不久，寫信給巴達維亞總部表示，俟一切安頓後，就要藉稅收來補貼沉重的開銷。1625年7月1日，海關決議：從大灣（大員）出口輸往日本的貨物，一律課徵出口什一稅。這便是近現代台灣稅政的開端。

此後，各種稅目陸續出籠，諸如：1626年捕魚稅，徵收捕獲量10%的實物稅；1629年牡蠣稅，繳交牡蠣殼充稅；1629年進口貨物稅，所有進口貨物課徵什一稅。1638年5月底，荷蘭人用中文、荷蘭文貼出公告，所有人在熱蘭遮市鎮的房屋交易，買方、賣方都應繳納十一稅。這是房屋交易稅首次開徵。燒製磚頭、砍伐木材等也須繳稅；到了1650年代，所有出口貨物全須繳稅，一網打盡。

資料顯示，當時主要稅收項目有：人頭稅、米作什一稅、獵鹿執照稅及鹿肉出口稅、烏魚稅、捕撈稅等。

翁佳音認為，從荷、鄭、清三個時期的稅目來看，荷蘭人無疑是台灣「萬萬稅」的始作俑者。荷蘭人在商言商，全民皆稅。鄭氏時期、清朝對台的諸般苛捐雜稅，多為荷規鄭隨、鄭規清隨。

鄭氏時期軍餉繁重，課稅浮濫，曾向僧侶道士徵收僧道稅，直到清代發給僧道執照（牒文）才免其稅。