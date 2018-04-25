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雙贏彩開獎 中獎號碼為5、7…

2018-04-25 21:15中央社 台北25日電

雙贏彩第107003期今晚開獎，中獎號碼為5、7、3、18、2、8、17、10、24、15、16、19。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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