Buffet搶客大作戰！3大飯店異國美食吃到飽

2018-04-25 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



Buffet展開搶客大作戰，紛紛祭出異國美食節，像是圓山大飯店推出俄羅斯美食文化節，君悅酒店規畫印度風華主題美食饗宴，宜蘭力麗威斯汀西餐廳則展開義大利美食節，讓饕客不用出國就能來場味蕾旅行。

1.圓山大飯店

台灣觀光業不僅「南向」東南亞，更看準俄羅斯觀光客來台商機，圓山大飯店從4月20日到29日間，舉行俄羅斯美食文化節，除了在開幕時邀請聖彼得堡COCOCO Restaurant客座主廚Roshchin Dmitrii介紹經典美食外，同步在各餐廳祭出相關優惠，像是活動期間到松鶴餐廳消費午餐或晚餐，成人就送老莫斯科頂級伏特加，兒童送大耳查布磁鐵。每人最低900元起。

2.台北君悅酒店

台北君悅酒店的人氣自助餐廳凱菲屋即日起到5月13日推出印度風華的主題美食饗宴，由印籍師傅史坦南（Santanu Sasmal）規畫道地家鄉風味菜色，從北到南皆有，像是羅望子優格炸扁豆、安得拉邦炸蝦、波菜青豆洋芋餅等，依照餐期不同，每人最低1,480元起。若在母親節5月12日、13日中午12點到下午2點，晚上6點半到8點半前往，還可體驗免費的印度HENNA彩繪。

3.宜蘭力麗威斯汀