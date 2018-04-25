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Buffet搶客大作戰！3大飯店異國美食吃到飽

2018-04-25 16:28聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

Buffet展開搶客大作戰，紛紛祭出異國美食節，像是圓山大飯店推出俄羅斯美食文化節，君悅酒店規畫印度風華主題美食饗宴，宜蘭力麗威斯汀西餐廳則展開義大利美食節，讓饕客不用出國就能來場味蕾旅行。

1.圓山大飯店

台灣觀光業不僅「南向」東南亞，更看準俄羅斯觀光客來台商機，圓山大飯店從4月20日到29日間，舉行俄羅斯美食文化節，除了在開幕時邀請聖彼得堡COCOCO Restaurant客座主廚Roshchin Dmitrii介紹經典美食外，同步在各餐廳祭出相關優惠，像是活動期間到松鶴餐廳消費午餐或晚餐，成人就送老莫斯科頂級伏特加，兒童送大耳查布磁鐵。每人最低900元起。

2.台北君悅酒店

台北君悅酒店的人氣自助餐廳凱菲屋即日起到5月13日推出印度風華的主題美食饗宴，由印籍師傅史坦南（Santanu Sasmal）規畫道地家鄉風味菜色，從北到南皆有，像是羅望子優格炸扁豆、安得拉邦炸蝦、波菜青豆洋芋餅等，依照餐期不同，每人最低1,480元起。若在母親節5月12日、13日中午12點到下午2點，晚上6點半到8點半前往，還可體驗免費的印度HENNA彩繪。

3.宜蘭力麗威斯汀

宜蘭力麗威斯汀今年邀請連8年奪得米其林一星、也是義大利西西里唯一的女主廚派翠西亞‧班妮狄托(Patrizia di Benedetto)客座，並設計一系列義大利美食節繽紛饗宴。從即日起到6月30日間，於知味西餐廳推出米其林限定自助式料理，包含美國Prime等級的肋眼牛排、噶瑪蘭脆皮豬肉捲等，最低880元起。

宜蘭力麗威斯汀知味西餐廳推出米其林限定料理。圖／宜蘭力麗威斯汀提供
宜蘭力麗威斯汀知味西餐廳推出米其林限定料理。圖／宜蘭力麗威斯汀提供
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台北君悅酒店凱菲屋邀請印籍師傅史坦南（Santanu Sasmal）規畫道地家鄉...
台北君悅酒店凱菲屋邀請印籍師傅史坦南（Santanu Sasmal）規畫道地家鄉風味菜色。圖／台北君悅酒店提供
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圓山大飯店舉辦俄羅斯美食文化節，邀請知名餐廳主廚客座。圖／圓山大飯店提供
圓山大飯店舉辦俄羅斯美食文化節，邀請知名餐廳主廚客座。圖／圓山大飯店提供
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義大利俄羅斯
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