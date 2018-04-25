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反映人性分身多 素還真魅力歷久彌新

2018-04-25 16:29中央社 雲林縣25日電

霹靂布袋戲當家男主角「清香白蓮素還真」，在「天競鏖鋒」劇集造型。 中央社（霹靂公...
霹靂布袋戲當家男主角「清香白蓮素還真」，在「天競鏖鋒」劇集造型。 中央社（霹靂公司提供）
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與時俱進的劇情發展，多元綜合的人格特質，甚至多種分身，時而仙風道骨，也曾為了克制壞人的奸詐，比對方更極端，這是奇幻武俠主角「素還真」的魅力，貼近人性，歷久彌新。

素還真除了身揹長劍、手持佛塵的儒雅形象外，30年來化身或分身至少10種以上，包括千山樵老、白髮劍者、臥雲先生、鷇音子、四智武童、麒麟星等，還化身過女性角色神祕女郎。

化身造型、年齡、性格各異，白髮劍者形象冷峻，靛羽風蓮個性風趣，神祕女郎霸氣果斷，臥雲先生幽默卻又玩世不恭，業火紅蓮斬惡不留情，鷇音子亦正亦邪，麒麟星擅於謀計、雷厲風行，四智武童則是個神祕孩童、踩著孔明車。

本身是超級粉絲、後來加入霹靂布袋戲製作團隊的邱繼漢說，素還真與其他傳統角色的不同，就在於涵蓋很多不一樣的特質。

他指出，在布袋戲名角史豔文時代，注重忠孝節義，角色路線是聖人形象；素還真則是與時俱進的類型，霹靂董事長黃強華設計角色時認為，素還真不能完全走聖人路線、一點錯誤都不能犯，因此30年來幾十檔劇情發展，一開始走智者路線、文武全才，塑造出主角能力，後來結合不同的人性現實，甚至陷入情海掙扎，有曲折，就有不同。

他進一步說，早期布袋戲演出古書劇，如三國演義、七俠五義，到了霹靂布袋戲，呈現武俠奇幻風格，加入現代元素，例如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）流行期間，曾演出一檔傳染病有關戲碼，還加入宮廷鬥爭、西方吸血鬼、高科技、外星人等現代路線，「以前布袋戲哪有這些」。

邱繼漢說，傳統布袋戲通常單純講好人或壞人，但素還真並非單純二分法，不同的立場或角度、價值觀的衝突，沒有絕對的對錯。

舉例來說，素還真有時會遇到爭議性事件，因應對手的不同，必須處事圓融、運用智慧，不能只用好人或壞人的角度設想，為了克制壞人的奸詐，他甚至要比對方更極端，有道是「對付奸人要更奸」，對方若是有智慧的謀略家，就要比對方更有智慧。

因為綜合又貼近真實人性的特質，素還真也曾被誤會、汙衊，甚至遭到同道背叛，心灰意冷。

資深的蘇姓戲迷也形容，武林以現代語言來說，好比社會縮影，社會變化萬千，因應之道自然就要多樣化、靈活變通，沒有一成不變的方法。

他指出，武林和平無法單靠一人之力，素還真會適時讓其他志同道合的角色發揮，像是自己被層出不窮的「魔頭」打敗，素還真就退居二線，觀眾可以解讀為讓其他人出頭天，有「功勞不獨攬一己之身」的胸襟；但換個角度，是否也能解讀成「明哲保身」。

邱繼漢總結說，從戲迷角度，素還真是多元的，這就是人格魅力，而且貼近真實人性，或許這就是歷久不衰的原因。

布袋戲
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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