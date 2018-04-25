素還真30年 開啟霹靂新紀元

2018-04-25 16:28 中央社 雲林縣25日電



霹靂布袋戲當家男主角「清香白蓮素還真」，在「轟掣天下」劇集造型。 中央社（霹靂公司提供） 分享 facebook 1988年4月底，「清香白蓮素還真」在霹靂布袋戲的「霹靂金光」劇集登場，伴隨著詩號「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，從此開啟霹靂新紀元，也成了新一代布袋戲經典角色。

被戲迷尊為「十車書」的霹靂國際多媒體公司董事長黃強華接受中央社記者訪問，揭露「素還真」命名由來及詩號的發想，並指出霹靂布袋戲從傳統走向創新，在劇情、人物、造型、聲光的營造加入新元素，其中，「素還真」的角色就是全新塑造。

黃強華說，「素還真」是順應故事發展而發想出來的人物，因為當時的武林需要一個主角來領導，進而設想主角的特質，根據這樣的需求，素還真誕生了，而且在登場時就定位是日後霹靂系列的主角。

素還真在霹靂布袋戲的出現，似乎有取代先前電視布袋戲第一名角史豔文的意味，這點黃強華直言「沒有」，他強調，故事是會演變的，從傳統走向創新，素還真的出現全是劇情的考量，「原意是希望在新的故事中，要有新的角色、新的面孔、新的人格特質」。

至於「素還真」命名由來，黃強華說，其實是與其稱號「清香白蓮」、出場詩號的相關元素發想而來，清香白蓮引申有純潔、無瑕之意，因此以「素」為姓，發想時希望素還真的姓名當中包含儒道釋三教的意涵，所以命名「還真」，而詩號「全儒全道是全賢」正代表素還真已兼修儒道釋三教。

至於布袋戲主角「標準配備」的詩號，也富有意涵，黃強華說，前半段代表素還真的自信、自傲，素還真出場時是修道人，第一句強調在登仙之路上，素還真只成就了一半，所以是「半神半聖亦半仙」，不過，來到為人的部分，已通曉儒道釋三教精髓，因此是「全儒全道是全賢」。

黃強華道出詩號的後半段，更代表素還真在謙虛之中帶點自信之意，他說，「腦中真書藏萬卷」表現出素還真的智慧過人，但也留下餘地給別人，展現「掌握文武半邊天」的胸襟。

「素還真」角色塑造成功，還跨界風靡政壇，經常被政治人物拿來比擬，當中的奧妙之處，黃強華描述，素還真的處事風格，一向是從敵人、同志與中立者的三個面向思考，依此行事準則，歸納出正確分析，客觀判斷利弊得失，而過程中謀定而後動，不躁進但也不畏縮，一旦決定執行，就會如同風林火山一般，以迅雷不及掩耳的速度貫徹到底；政治人物不就是如此。

今年4月，素還真出道滿30年，他伴隨戲迷成長，更象徵傳統文化邁向創新的里程碑。身兼霹靂總編劇的黃強華說，霹靂突破傳統故事架構，加入現實生活元素，卻又不離道統與人生原則，第一男主角素還真「清香白蓮」的意象將持續歷久彌新。