親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

疲勞駕駛釀3死 他直言主因是「台人劣根性」

美軍B52飛近廣東 以戰斧飛彈攻擊航線回應中共武嚇

素還真30年 開啟霹靂新紀元

2018-04-25 16:28中央社 雲林縣25日電

霹靂布袋戲當家男主角「清香白蓮素還真」，在「轟掣天下」劇集造型。 中央社（霹靂公...
霹靂布袋戲當家男主角「清香白蓮素還真」，在「轟掣天下」劇集造型。 中央社（霹靂公司提供）
分享
1988年4月底，「清香白蓮素還真」在霹靂布袋戲的「霹靂金光」劇集登場，伴隨著詩號「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，從此開啟霹靂新紀元，也成了新一代布袋戲經典角色。

被戲迷尊為「十車書」的霹靂國際多媒體公司董事長黃強華接受中央社記者訪問，揭露「素還真」命名由來及詩號的發想，並指出霹靂布袋戲從傳統走向創新，在劇情、人物、造型、聲光的營造加入新元素，其中，「素還真」的角色就是全新塑造。

黃強華說，「素還真」是順應故事發展而發想出來的人物，因為當時的武林需要一個主角來領導，進而設想主角的特質，根據這樣的需求，素還真誕生了，而且在登場時就定位是日後霹靂系列的主角。

素還真在霹靂布袋戲的出現，似乎有取代先前電視布袋戲第一名角史豔文的意味，這點黃強華直言「沒有」，他強調，故事是會演變的，從傳統走向創新，素還真的出現全是劇情的考量，「原意是希望在新的故事中，要有新的角色、新的面孔、新的人格特質」。

至於「素還真」命名由來，黃強華說，其實是與其稱號「清香白蓮」、出場詩號的相關元素發想而來，清香白蓮引申有純潔、無瑕之意，因此以「素」為姓，發想時希望素還真的姓名當中包含儒道釋三教的意涵，所以命名「還真」，而詩號「全儒全道是全賢」正代表素還真已兼修儒道釋三教。

至於布袋戲主角「標準配備」的詩號，也富有意涵，黃強華說，前半段代表素還真的自信、自傲，素還真出場時是修道人，第一句強調在登仙之路上，素還真只成就了一半，所以是「半神半聖亦半仙」，不過，來到為人的部分，已通曉儒道釋三教精髓，因此是「全儒全道是全賢」。

黃強華道出詩號的後半段，更代表素還真在謙虛之中帶點自信之意，他說，「腦中真書藏萬卷」表現出素還真的智慧過人，但也留下餘地給別人，展現「掌握文武半邊天」的胸襟。

「素還真」角色塑造成功，還跨界風靡政壇，經常被政治人物拿來比擬，當中的奧妙之處，黃強華描述，素還真的處事風格，一向是從敵人、同志與中立者的三個面向思考，依此行事準則，歸納出正確分析，客觀判斷利弊得失，而過程中謀定而後動，不躁進但也不畏縮，一旦決定執行，就會如同風林火山一般，以迅雷不及掩耳的速度貫徹到底；政治人物不就是如此。

今年4月，素還真出道滿30年，他伴隨戲迷成長，更象徵傳統文化邁向創新的里程碑。身兼霹靂總編劇的黃強華說，霹靂突破傳統故事架構，加入現實生活元素，卻又不離道統與人生原則，第一男主角素還真「清香白蓮」的意象將持續歷久彌新。

布袋戲傳統文化
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

蘇花改5月1日開放行駛大客車？賀陳旦：會速決定

2018-04-25 15:04

88歲老翁尿不出 膀胱取出300顆罕見結石

2018-04-25 15:20

都說初乳最好 牛初乳可以喝嗎？

2018-04-25 15:32

遊客頻踩老梅綠石槽綠藻礁拍照 北觀處：目前難告發

2018-04-25 13:57

女性工作處境 台灣真的比日本進步嗎？

2018-04-25 15:11

靠它即時回傳患者心跳 消防、醫院連線救命

2018-04-25 13:57

腳也會中風 80歲婦雙腿下肢抽痛數月竟是腳中風

2018-04-25 16:14

影／世界最享受的路跑、小島看北極熊！台北旅展帶你去

2018-04-25 14:57

胎兒血液倒流回母體 這病恐致胎死腹中

2018-04-25 14:40

產學合作 促C肝治療再進化

2018-04-25 14:26

胎兒血流倒輸母體 嚴重貧血恐出人命

2018-04-25 14:25

桃機滑行道「越補越大洞」 機師看不下去：別等到搞出人命

2018-04-25 14:21

長灘島明起封島 巴拉望意外成觀光新寵兒

2018-04-25 14:21

影／想變成一隻鳥在飛 科博館「擬鳥飛行」3分鐘圓夢

2018-04-25 13:59

80歲嬤下腹痛急診 子宮竟「破洞流膿」

2018-04-25 13:52

機師控滑行道破爛 桃機聲明回應：109年底將可徹底解決

2018-04-25 13:12

Google街景在台首例 用鐵路台車拍阿里山

2018-04-25 13:05

影／「科學離我們不遠」 科普列車陸海空齊發

2018-04-25 12:48

AR互動 天然莊開發APP讓泡茶變有趣

2018-04-25 12:40

服藥順從性差 嚴重氣喘頻跑急診

2018-04-25 12:17

經常無故手抖？十大台灣常見的老人毛病！

2018-04-25 12:00

同為疫苗世代 為何麻疹病例較集中20至29歲族群？

2018-04-25 11:49

科普環島列車30日啟動 逾5千學童家長參加

2018-04-25 11:13

誇張！3遊客踩踏石門綠石槽 還採大包海菜回家

2018-04-25 11:08

接起來！立院交通委員會宜蘭行：國五應銜接蘇花改

2018-04-25 11:06

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

2018-04-25 11:00

8旬翁排尿困難 膀胱清出300顆結石

2018-04-25 10:57

蘭潭水舞不跳了！嘉市府：水情吃緊下月起暫停

2018-04-25 10:56

長灘島明起封島！巴拉望意外成觀光新寵兒

2018-04-25 10:33

有趣！研究發現：大數據會讓你的「情」事洩底

2018-04-25 10:00

機師爆料桃機滑行道超破！桃機：不是不願意修

2018-04-25 09:46

C肝治療再進化 泛基因型新藥幾近完勝

2018-04-25 09:42

消防猛男灌冰咖啡降火不孕 中藥補腎調理妻子有喜

2018-04-25 09:33

金石堂城中店將熄燈…書街榮景不再 印證「世上沒有千年的老闆」

2018-04-25 09:22

日本有機手作美學之旅 體驗慢活飲食

2018-04-25 09:02

北部東半部涼爽 中南部暖熱

2018-04-25 08:26

明天全台可見陽光 好天氣可望持續到下周

2018-04-25 08:04

天氣逐漸好轉！ 吳德榮：明天白天各地回暖

2018-04-25 06:27

今晨低溫18度 出門上班添件外套

2018-04-25 04:55
看更多

熱門文章

機師爆料桃機滑行道超破！桃機：不是不願意修

2018-04-25 09:46

工程師年領70萬 該為追求年薪百萬轉戰中鋼嗎？

2018-04-25 11:14

航空業福利好？他列地勤4個殘酷事實 網友狂讚

2018-04-24 22:53

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

2018-04-25 11:00

誇張！3遊客踩踏石門綠石槽 還採大包海菜回家

2018-04-25 11:08

母臨終前要兒跟交往3年女友分手 他急喊怎麼辦？

2018-04-24 21:57

父酗酒又家暴 她對母說：若妳先走 我一定把他送養老院

2018-04-24 19:30

台灣女孩勇闖日航！青空3萬六千呎空服員歷程公開

2018-04-25 10:05

打工兩個月領不到錢 老闆：說來學習 沒有要薪水

2018-04-25 11:05

同為疫苗世代 為何麻疹病例較集中20至29歲族群？

2018-04-25 11:49

重慶南路書街走入歷史 為何溫羅汀書店區還能保持活力

2018-04-24 22:39

有趣！研究發現：大數據會讓你的「情」事洩底

2018-04-25 10:00

比打麻疹疫苗更重要 衛福部提醒2件事

2018-04-25 09:56

天氣逐漸好轉！ 吳德榮：明天白天各地回暖

2018-04-25 06:27

多洗手、戴口罩 麻疹不上身

2018-04-25 00:43

【整理包】虎航麻疹風暴 日本疫情從沖繩延燒進愛知

2018-04-25 12:28

告別肌少症 重訓、多吃蛋白質

2018-04-25 00:43

改採國際標準 桃機準點率8成3

2018-04-24 23:51

機師控滑行道破爛 桃機聲明回應：109年底將可徹底解決

2018-04-25 13:12

投履歷被要求附照片 應徵者酸：怕恐龍就別給面試機會

2018-04-24 17:42

今日星座運勢／處女 藍色幸運 與上司互動好時機

2018-04-25 00:00

影／那些年我們一起追機... 北市「飛機巷」熱鬧不再？

2018-04-24 17:38

明天全台可見陽光 好天氣可望持續到下周

2018-04-25 08:04

Janet和老公George愛的默契：我們越來越想睡覺！

2018-04-24 18:58

多年勞檢卻罰不怕 學者：違規雇主不用扛刑事責任

2018-04-24 21:33

九命怪貓！ 腳掌長腫瘤的貓 吃了大麻油神奇痊癒

2018-04-24 22:49

賞文迴響／一波三折乳房事

2018-04-25 06:00

職場心情／Yes or No？

2018-04-25 06:00

好市多熱銷頂級巧克力 7-11也買得到！獨家推新口味

2018-04-25 12:34

經常無故手抖？十大台灣常見的老人毛病！

2018-04-25 12:00

今晨低溫18度 出門上班添件外套

2018-04-25 04:55

蕭敬騰穿夏姿X迪士尼 簡直Michael Jackson魂爆發

2018-04-24 19:24

金石堂城中店將熄燈…書街榮景不再 印證「世上沒有千年的老闆」

2018-04-25 09:22

長灘島明起封島！巴拉望意外成觀光新寵兒

2018-04-25 10:33

網路徵文優勝作品‧愛的練習曲／儲存幸福滋味

2018-04-25 06:00

原來昆凌短髮這麼美 今年微風之夜很紐約

2018-04-24 19:01

搶打潮嚴重…麻疹疫苗全列管

2018-04-24 23:51

學安室奈美惠穿搭！視覺增高造型訣竅

2018-04-25 11:41

大樂透第107037期 頭獎槓龜

2018-04-24 22:59

麻疹新個案17日搭過自強號 台鐵：會專業消毒

2018-04-24 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top