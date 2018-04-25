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胎兒血液倒流回母體 這病恐致胎死腹中

2018-04-25 14:40聯合報 記者李樹人╱即時報導

陳小妹妹出生時嚴重缺血，確診為「胎兒母體輸血症」，擔心腦部神經受損，北榮施以低體...
陳小妹妹出生時嚴重缺血，確診為「胎兒母體輸血症」，擔心腦部神經受損，北榮施以低體溫療法，讓她體溫維持在33至34度，持續三天，成功挽救悲劇發生。圖／北榮提供
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懷孕時，媽媽提供養份給胎兒，但如果胎兒血流倒輸回母體，恐會出人命。陳小妹妹出生時，膚色慘白、活力差、合併呼吸微弱異常狀況，急救插管後轉至加護病房，檢查確認為少見的「胎兒母體輸血症」。

台北榮總兒童醫學部新生兒加護病房主任曹珮真指出，在懷孕過程中或生產前，一旦胎兒血流突然倒輸回母體內，處於失血狀態，就會導致缺血、貧血。如果胎兒血液倒輸80cc至母體，差不多是一小罐養樂多的血液，死亡率高達六成。

曹珮真指出，陳小妹妹出生時，體重為2600公克，血液僅約220cc，但抽驗發現，媽媽血液中竟有240cc寶寶血液，顯示在懷孕過程中，胎兒就處於失血狀態，不斷失血，一不小心，就可能胎死腹中。

曹珮真表示，陳小妹妹被送至急診時，嚴重低血壓、代謝性酸中毒，且血色素極低，不到正常新生兒的20%，嚴重貧血合併休克，情況危急，恐有缺血缺氧性腦病變，立即轉至新生兒加護病房。

曹珮真解釋，罹患「胎兒母體輸血症」新生兒，自身血液不夠，血液灌流嚴重不足，而腦部是最需要血液灌流的重要器官，很可能引發缺血缺氧性腦病變，寶寶才一出生，就變成小小植物人。

為了減少腦部損傷，北榮新生兒照護團隊立即給予低體溫治療，以降溫墊包裹陳小妹妹，將體溫穩定維持在33至34度，持續72小時之久，就能有效降低缺血缺氧性腦病變。

曹珮真說，低體溫處理已經成為先進國家治療新生嬰兒缺血缺氧性腦病變的標準治療方案，只要在缺血缺氧發生六小時之內接受治療，就能降低六成死亡風險，減少大腦發育障礙。

以陳小妹妹為例，降溫三天後，緩慢回復到正常體溫，活力與反應漸漸恢復。出生後第七天成功拔管，持續接受復健，活力、肌張力、經口進食能力均逐漸改善，可以正常自主呼吸進食，聽力測驗正常，目前一歲十個月，個性活潑好動。

曹珮真指出，「胎兒母體輸血症」發生原因不明，懷孕時，遭外力撞擊或跌倒，臍繞頸、胎兒體重過低，都為可能的危險因子，提醒孕婦，一定要注意自身安全，如有意外，立即就醫。

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