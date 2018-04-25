Google街景在台首例 用鐵路台車拍阿里山

2018-04-25 13:05 中央社 台北25日電



Google今天宣布新增Google街景台灣特蒐景點，更新逾150個室內外景點，其中超過30個是考量人文、自然因素變遷而重新拍攝的熱門景點，並首次透過鐵路台車拍攝阿里山景緻。

Google街景本次重新拍攝的台灣景點大多為民眾喜愛造訪的風景名勝、人文要地等，例如高美濕地、七星潭風景區、華山1914文創園區、赤崁樓以及國立科學工藝博物館等。

在本次更新中，有多達50個景點拍攝是Google街景團隊透過「Google街景背包外借計畫」，與數個來自學術界、非營利組織等第三方單位的合作拍攝成果。其中，本次新增的阿里山森林鐵路特蒐景點，由Google街景團隊、嘉義林管處及台北藝術大學建築與文化資產研究所共同記錄完成。

為了完整捕捉台灣第一條自建登山鐵路的風景，Google街景團隊首次在台灣嘗試將街景背包架設於鐵路台車上拍攝，以呈現出阿里山森林鐵路獨特的登山鐵路建造工法，讓使用者飽覽沿線橫跨熱帶、亞熱帶、溫帶的多樣化植被風貌。

Google亞太區街景計畫負責人魏薌君表示，在Google街景服務在台推出即將邁入10年之際，很開心能透過重新拍攝台灣熱門景點、添增更多新景點，為全球使用者帶來最新的台灣景點資訊。

魏薌君說，Google也會持續透過多元的拍攝手法，克服各地不同的地理環境限制，為使用者們帶來更多街景內容；Google更將繼續推廣街景背包外借計畫與更多第三方單位合作，讓使用者有機會認識更豐富的台灣私房景點。