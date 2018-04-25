親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

評／你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

Google街景在台首例 用鐵路台車拍阿里山

2018-04-25 13:05中央社 台北25日電

Google今天宣布新增Google街景台灣特蒐景點，更新逾150個室內外景點，其中超過30個是考量人文、自然因素變遷而重新拍攝的熱門景點，並首次透過鐵路台車拍攝阿里山景緻。

Google街景本次重新拍攝的台灣景點大多為民眾喜愛造訪的風景名勝、人文要地等，例如高美濕地、七星潭風景區、華山1914文創園區、赤崁樓以及國立科學工藝博物館等。

在本次更新中，有多達50個景點拍攝是Google街景團隊透過「Google街景背包外借計畫」，與數個來自學術界、非營利組織等第三方單位的合作拍攝成果。其中，本次新增的阿里山森林鐵路特蒐景點，由Google街景團隊、嘉義林管處及台北藝術大學建築與文化資產研究所共同記錄完成。

為了完整捕捉台灣第一條自建登山鐵路的風景，Google街景團隊首次在台灣嘗試將街景背包架設於鐵路台車上拍攝，以呈現出阿里山森林鐵路獨特的登山鐵路建造工法，讓使用者飽覽沿線橫跨熱帶、亞熱帶、溫帶的多樣化植被風貌。

Google亞太區街景計畫負責人魏薌君表示，在Google街景服務在台推出即將邁入10年之際，很開心能透過重新拍攝台灣熱門景點、添增更多新景點，為全球使用者帶來最新的台灣景點資訊。

魏薌君說，Google也會持續透過多元的拍攝手法，克服各地不同的地理環境限制，為使用者們帶來更多街景內容；Google更將繼續推廣街景背包外借計畫與更多第三方單位合作，讓使用者有機會認識更豐富的台灣私房景點。

阿里山森林鐵路高美濕地
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

經常無故手抖？十大台灣常見的老人毛病！

2018-04-25 12:00

麻疹並未大流行 陳時中呼籲民眾勿恐慌

2018-04-25 11:28

誇張！3遊客踩踏石門綠石槽 還採大包海菜回家

2018-04-25 11:08

有趣！研究發現：大數據會讓你的「情」事洩底

2018-04-25 10:00

金石堂城中店將熄燈…書街榮景不再 印證「世上沒有千年的老闆」

2018-04-25 09:22

明天全台可見陽光 好天氣可望持續到下周

2018-04-25 08:04

天氣逐漸好轉！ 吳德榮：明天白天各地回暖

2018-04-25 06:27

影／「科學離我們不遠」 科普列車陸海空齊發

2018-04-25 12:48

AR互動 天然莊開發APP讓泡茶變有趣

2018-04-25 12:40

服藥順從性差 嚴重氣喘頻跑急診

2018-04-25 12:17

同為疫苗世代 為何麻疹病例較集中20至29歲族群？

2018-04-25 11:49

科普環島列車30日啟動 逾5千學童家長參加

2018-04-25 11:13

接起來！立院交通委員會宜蘭行：國五應銜接蘇花改

2018-04-25 11:06

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

2018-04-25 11:00

8旬翁排尿困難 膀胱清出300顆結石

2018-04-25 10:57

蘭潭水舞不跳了！嘉市府：水情吃緊下月起暫停

2018-04-25 10:56

長灘島明起封島！巴拉望意外成觀光新寵兒

2018-04-25 10:33

機師爆料桃機滑行道超破！桃機：不是不願意修

2018-04-25 09:46

C肝治療再進化 泛基因型新藥幾近完勝

2018-04-25 09:42

消防猛男灌冰咖啡降火不孕 中藥補腎調理妻子有喜

2018-04-25 09:33

日本有機手作美學之旅 體驗慢活飲食

2018-04-25 09:02

北部東半部涼爽 中南部暖熱

2018-04-25 08:26

今晨低溫18度 出門上班添件外套

2018-04-25 04:55

健康你我他／為自己辦告別式 茶香樂聲裡說再見

2018-04-25 00:44

「春．聚」 讓你有個優雅的老後

2018-04-25 00:43

告別肌少症 重訓、多吃蛋白質

2018-04-25 00:43

重慶南路變身商旅街 「書街早成歷史記憶」

2018-04-25 00:15

走過34個年頭…金石堂城中店6月底熄燈 書迷不捨

2018-04-25 00:10

改採國際標準 桃機準點率8成3

2018-04-24 23:51

達文西手術治攝護腺癌 花蓮慈濟醫院完成100例

2018-04-24 23:50

推廣客語文化 諸葛四郎客語版5月演出

2018-04-24 22:59

打破迷思！運動後黃金300卡補充 讓運動效果更佳

2018-04-24 22:47

重慶南路書街走入歷史 為何溫羅汀書店區還能保持活力

2018-04-24 22:39

金石堂城中店 文化氛圍隨時代變遷轉移

2018-04-24 21:40

刮刮樂「好運連連」「幸運輪盤」登場總獎金逾7.6億元

2018-04-24 20:40

影／那些年我們一起追機... 北市「飛機巷」熱鬧不再？

2018-04-24 17:38

大客車通車前夕 蘇花改演練重大事故SOP

2018-04-24 17:36

糖尿病增加車禍風險？醫師：避免空腹上路

2018-04-24 17:35

「走一遍你走過的路」　台大生玩桌遊體會移工困境

2018-04-24 16:34
看更多

熱門文章

機師爆料桃機滑行道超破！桃機：不是不願意修

2018-04-25 09:46

航空業福利好？他列地勤4個殘酷事實 網友狂讚

2018-04-24 22:53

麻疹群聚再增一起 南部醫院爆就醫感染

2018-04-24 15:21

工程師年領70萬 該為追求年薪百萬轉戰中鋼嗎？

2018-04-25 11:14

又1起麻疹病例！ 他前後打3劑疫苗仍被感染

2018-04-24 14:22

母臨終前要兒跟交往3年女友分手 他急喊怎麼辦？

2018-04-24 21:57

父酗酒又家暴 她對母說：若妳先走 我一定把他送養老院

2018-04-24 19:30

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

2018-04-25 11:00

瘋搶麻疹疫苗 林奏延：別恐慌！麻疹流行不起來啦

2018-04-24 15:09

誇張！3遊客踩踏石門綠石槽 還採大包海菜回家

2018-04-25 11:08

麻疹疫苗供不應求 藥廠今起暫不供醫療院所

2018-04-24 13:49

高雄A+1驚傳歇業 勞局：涉大量解雇未通報將開罰

2018-04-24 16:23

台灣女孩勇闖日航！青空3萬六千呎空服員歷程公開

2018-04-25 10:05

勞動部宣布嚴查運將工時 工會：勞檢開罰無效

2018-04-24 16:06

包裹裡有洋蔥 郵差真的哭了

2018-04-24 15:44

打工兩個月領不到錢 老闆：說來學習 沒有要薪水

2018-04-25 11:05

重慶南路書街走入歷史 為何溫羅汀書店區還能保持活力

2018-04-24 22:39

天氣逐漸好轉！ 吳德榮：明天白天各地回暖

2018-04-25 06:27

有趣！研究發現：大數據會讓你的「情」事洩底

2018-04-25 10:00

女肺癌患者用盡治療手段 免疫療法救了她

2018-04-24 16:30

告別肌少症 重訓、多吃蛋白質

2018-04-25 00:43

比打麻疹疫苗更重要 衛福部提醒2件事

2018-04-25 09:56

同為疫苗世代 為何麻疹病例較集中20至29歲族群？

2018-04-25 11:49

【整理包】虎航麻疹風暴 日本疫情從沖繩延燒進愛知

2018-04-25 12:28

改採國際標準 桃機準點率8成3

2018-04-24 23:51

投履歷被要求附照片 應徵者酸：怕恐龍就別給面試機會

2018-04-24 17:42

影／那些年我們一起追機... 北市「飛機巷」熱鬧不再？

2018-04-24 17:38

多洗手、戴口罩 麻疹不上身

2018-04-25 00:43

今日星座運勢／處女 藍色幸運 與上司互動好時機

2018-04-25 00:00

明天全台可見陽光 好天氣可望持續到下周

2018-04-25 08:04

多年勞檢卻罰不怕 學者：違規雇主不用扛刑事責任

2018-04-24 21:33

九命怪貓！ 腳掌長腫瘤的貓 吃了大麻油神奇痊癒

2018-04-24 22:49

麻疹疫苗全台剩2萬劑 疾管署接手管制

2018-04-24 16:41

Janet和老公George愛的默契：我們越來越想睡覺！

2018-04-24 18:58

今晨低溫18度 出門上班添件外套

2018-04-25 04:55

賞文迴響／一波三折乳房事

2018-04-25 06:00

職場心情／Yes or No？

2018-04-25 06:00

好市多熱銷頂級巧克力 7-11也買得到！獨家推新口味

2018-04-25 12:34

蕭敬騰穿夏姿X迪士尼 簡直Michael Jackson魂爆發

2018-04-24 19:24

金石堂城中店將熄燈…書街榮景不再 印證「世上沒有千年的老闆」

2018-04-25 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top