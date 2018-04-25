AR互動 天然莊開發APP讓泡茶變有趣

2018-04-25 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義「天然莊」團隊參加嘉義市政府小型企業創新研發計畫（SBIR），研發天然莊AR茶文化APP，一機在手能隨時隨地獲得茶知識。嘉義市政府工商科長王學謙表示，近年積極鼓勵業者送案申請，爭取最高補助100萬，SBIR計畫十年有成，目前累計補助約60件，涵括製造業、服務業等。

王學謙說，業者寫企劃書送審，去年有11件、前年12件接受補助，核撥金額50萬至80萬不等，業者必須自付至少5成的經費，一年為一期，期中有委員實地訪視，期末須提出結案報案。

廠商規模以中小型企業為主，有老字號，也有新創者，條件是必須有商業或公司登記，且在嘉義市者。獲補助研發的成果，智慧財產權屬於廠商，本月26日將舉辦107年度的SBIR說明會暨106年成果發表會，下午2點在嘉義創新產業園區，可自由入場。

「天然莊」業者莊玉端表示，在茶產業耕耘30餘年，早期以自產自銷、批發為主，沒有自己品牌，受進口茶衝擊，決定重新調整定位，產品外銷到日本、英國，也參加東京食品展等，逐漸打響「天然莊」品牌知名度。