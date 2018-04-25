麻疹並未大流行 陳時中呼籲民眾勿恐慌

2018-04-25 11:28 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



麻疹疫情持續受到關注，立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀衛生福利部長陳時中列席報告「現階段麻疹疫情現況及相關因應措施專案報告」。會議開始前，衛福部長陳時中(左)神情嚴肅聽著疾管署長周志浩(右)報告相關數據。記者杜建重／攝影 分享 facebook 麻疹疫情持續受到關注，立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀衛福部長陳時中列席報告「現階段麻疹疫情現況及相關因應措施專案報告」。

陳時中答詢時表示，現在麻疹疫情不是大流行，請民眾不要恐慌，搶打疫苗並沒有意義，比較重要的事是積極追蹤接觸者落實自主管理，他呼籲民眾應該要勤洗手、戴口罩、少出入人多處。