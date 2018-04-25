科普環島列車30日啟動 逾5千學童家長參加

2018-04-25 11:13 中央社 台北25日電



為期5天的2018台灣科普環島列車行程，即將在30日啟動，深耕花東地區，預計將有超過5000名學童與家長參與，不少企業也共襄盛舉。

2018台灣科普環島列車即將在30日啟動，展開5天的科學環島行程。今年科普環島列車深耕花東地區，停靠車站從4站增加到9站，並延續去年邀請澎湖的小朋友搭船跨海來台參加，也陸海空3路並行，邀請金門學童搭乘飛機、蘭嶼學童搭遊輪接軌列車共同參加。

30日啟動的科普環島列車將以台北車站為起點，4節車廂每節可搭載60名學童和家長，預定5月4日回到台北車站，整趟環島行程包括站裡、站外及列車上，將有超過5000名學童和家長參與。

今年科普環島列車有不少企業大力支援，包括台灣區默克集團、台灣美光科技、Sony Taiwan、德州儀器（TI）等。

美光基金會台灣大使洪佳欣表示，很榮幸加入今年科普環島列車活動，希望大小朋友一起愛上科學，美光透過基金會希望與在地更深地連結。

台灣區默克集團董事長謝志宏指出，默克集團在1668年成立，今年慶祝350年生日。默克集團在台灣深耕30年，不斷投入環境科學、製藥領域、教育科學等領域，深耕在地。去年指導學生自己做面板和面膜，讓學生產生濃厚興趣。今年集團同仁報名更加踴躍。

德州儀器半導體行銷與應用台灣業務總經理許至全指出，德儀深入偏鄉小學與學生互動，他對於小學生問問題和好奇心，印象深刻。他以投影機為例指出，相關技術可與臉部掃描應用結合在一起，小學生對於投影機臉部辨識應用非常有興趣。德儀持續深耕台灣的基礎科學教育。