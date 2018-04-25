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消防猛男灌冰咖啡降火不孕 中藥補腎調理妻子有喜

2018-04-25 09:33聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中醫師王雅秀說明，桃園一對消防員夫妻經由中醫調理，搭配飲食調整，成功授孕。記者趙...
中醫師王雅秀說明，桃園一對消防員夫妻經由中醫調理，搭配飲食調整，成功授孕。記者趙容萱／攝影
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桃園一名35歲消防員因身負救難、救護任務，經常出入火場，身材結實，但結婚一年積極做人仍不孕，去年十月求診，中醫師王雅秀把脈發現，消防員工作壓力大，靠冰咖啡降火，也降低精蟲活動力，妻子則是手腳冰冷虛寒體質，經中醫調理後，如今妻子懷孕12周。

中醫師王雅秀說明，桃園一對消防員夫妻經由中醫調理，搭配飲食調整，成功授孕。記者趙...
中醫師王雅秀說明，桃園一對消防員夫妻經由中醫調理，搭配飲食調整，成功授孕。記者趙容萱／攝影
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台中蓮樺中醫診所醫師王雅秀說，這名消防員是家中獨子，身高175公分、體重65公斤，出勤扛超過30公斤的裝備進火場，有時還要背負行動不便者下樓，練就一身好體魄，但結婚一年多未傳喜訊，讓消防員的媽媽十分著急，去年十月，帶著消防員和媳婦來求診。

王雅秀經問診、把脈發現，消防員出勤相當耗體力，加上長時間待命，睡眠時間常被打斷，長久下來，常覺睡不飽、精神不濟，為了提神、降火氣，上班時都會猛灌好幾杯的冰咖啡，以致六脈虛弱，精蟲不足，消防員的妻子是手腳冰冷虛寒體質，導致兩人不容易懷孕。

王雅秀說明，這名消防員經以中藥調理脾胃功能，更疏解肝氣，並加以補腎，希望能讓他加強脾胃能量，也並加強抗壓能力，進而提升精蟲活動力；消防員妻子易神經緊張，體質虛寒怕冷，脾虛、腎虛，有經痛問題，除了調理月經、治療婦科病症，在腹部埋線加強氣血循環外，另外用也運用扁針處理腹部及梨狀肌部位的筋膜粘黏問題，讓子宮氣血循環變好，更易於受精卵著床。

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