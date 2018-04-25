天氣逐漸好轉！ 吳德榮：明天白天各地回暖

2018-04-25 06:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



明天天氣穩定，皆為晴時多雲的天氣；清晨北台灣因輻射冷卻，最低氣溫將降至17、18度左右，白天各地回暖，日夜溫差較大。聯合報系歷史資料照 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天鋒面後中層雲系將減弱、消散，北部上午先好轉，平地降雨停歇，山區仍飄小雨；中南部要到下午，但中南部山區及花、東仍有局部短暫雨；北台灣偏涼約在18至24度，中部舒適21至29度，南部微熱24至30度，東部19至25度。

他說，明天天氣穩定，皆為晴時多雲的天氣；清晨北台灣因輻射冷卻，最低氣溫將降至17、18度左右，白天各地回暖，日夜溫差較大。

周五至下周二天氣晴午後多雲，西半部高溫將由31度，逐日漸升至33度左右，他說，低層水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後對流機率提高，大部分在山區發展，有時也會擴及部分平地。

中央氣象局指出，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；東半部、南部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

明天、周五東北季風影響，各地晨間、深夜仍有點涼意，白天則相當舒適；其中，明天水氣較少，僅東半部及西半部山區偶有短暫雨，周五東北風又稍微增強，除了東半部地區及西半部山區外，北部地區也可能有零星降雨出現。

周六至下周二東北季風減弱，風場先轉偏東風再轉偏南風，氣溫逐日回升，白天有悶熱的感覺；僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後靠近山區有局部雷陣雨的天氣型態。