金石堂城中店 文化氛圍隨時代變遷轉移

2018-04-24 21:40 中央社 台北24日電



金石堂城中店因租約到期，即將於6月底熄燈。 摘自金石堂書店臉書 分享 facebook 金石堂城中店決定於6月劃下句點，古建物專家李乾朗說，這棟樓1912年落成時即是書店，後來一度轉做他途，到金石堂1980年代進駐又成為書店，如今隨時代變遷，又將不是書店了。

李乾朗告訴中央社記者，重慶南路這一帶當時地名本町，在1912年時，都是2、3層樓高的新古典主義文化復興風味洋樓，文化氛圍濃厚。

他說：「金石堂城中店這棟樓和周圍其他建築不同，是唯一具日本唐博風的建築，有弧線屋頂及欄杆；後來弧線屋頂被打掉了，但內部還留有痕跡。」

李乾朗表示，金石堂進駐時，當時沒有文化資產保護的觀念，外觀有破壞，目前這棟樓應是列冊的古蹟觀察名單。

金石堂圖書營運企劃處協理汪信次表示，金石堂30多年前租下這棟獨棟百年洋樓，花了好幾百萬加強建築結構體；3年前又大筆投資改裝，當時希望能藉此振興重慶南路書街。

無奈，現在面臨租約到期，房東不再續約的局面，金石堂撤守城中店據點。

城中店現有瑪德蓮書店咖啡，牆上以法文印普魯斯特「追憶似水年華」寫到瑪德蓮甜點的片段、金石生活學堂，固定舉辦講座和新書發表會，及台灣主題書區，著重台灣人文、歷史書及相關特色商品。

另外，過去來參加講座或活動的作家留下的簽名咖啡杯，在店內陳列展示，汪信次說，未來將留下珍藏。