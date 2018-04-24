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大樂透第107037期獎號

2018-04-24 21:16中央社 台北24日電

大樂透第107037期今晚開獎。中獎號碼為10、19、21、35、36、9，特別號49。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩大樂透
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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