「春．聚」 讓你有個優雅的老後

2018-04-25 00:43 聯合報 台北訊



許瑞云醫師。 圖／許瑞云醫師提供 分享 facebook

以提倡「自癒力」聞名的揚生慈善基金會與新北市社會局、聯合報健康事業部合作，在春天百花盛開之際，邀請你共同參與一場心靈饗宴─「春．聚」。民歌王子殷正洋將到場朗讀「不老族札記」。知名的哈佛醫師許瑞云也會以「從身體到心靈全面安頓」為題，介紹整合醫療等別具用心的療癒方法，來處理身心的難癒之症。

這場心靈饗宴─「春．聚」預訂5月17日下午在新北市政府多功能集會堂登場，果陀劇場將首演國內第一齣有關熟齡健康幸福的音樂劇 《點亮希望的光》，以「從自癒力許個尊嚴與優雅的老後」為主題，看銀髮世代裡透過一位中生代音樂老師，與四位男女長者交流的故事，分屬不同世代卻都期待超越年齡窠臼，體會無齡人生的樂趣。

許瑞云曾在美國哈佛麻省總醫院擔任內科主治醫師、哈佛醫學院擔任講師。回台後，任職於花蓮佛教慈濟綜合醫院。除了西醫外，他善用整合醫療，治好各種疑難雜症和慢性疾病。近年來，因有感於許多疾病產生，與自我身心狀態息息相關，讓具悲憫胸懷的她深思：如何能讓民眾在安頓其身心之餘，更能將無常轉化為祝福與成長。其別具用心的療癒方法，也在臨床上獲得超乎預期的驗證。她亦經常於臉書和部落格，來分享各種身心靈健康訊息，期望幫助更多人活得健康快樂，遠離煩惱及病痛。

她透露，不論經歷過什麼樣的生活，都應時刻溫柔地告訴自己：我是被宇宙擁抱著、支持著，我是獨一無二的，值得被愛和尊重。當我們用歡喜自在的心態，學習接受所有的一切、所有的特質，不被自己的念頭、編造的故事綁架，能量會源源湧現，生命光彩自然綻放，找到內在自癒力。

購票資訊

5月17日「春．聚」活動購票請上售票網

日期：2018/05/17(四)

時間：14:30-16:30 (13:45開放入場)

對象：12歲以上之一般民眾

地點：新北市政府多功能集會堂（新北市板橋區中山路一段161號3樓）

活動當天，憑票贈送一本《不老族札記》