親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

「春．聚」 讓你有個優雅的老後

2018-04-25 00:43聯合報 台北訊

許瑞云醫師。 圖／許瑞云醫師提供
許瑞云醫師。 圖／許瑞云醫師提供
分享

以提倡「自癒力」聞名的揚生慈善基金會與新北市社會局、聯合報健康事業部合作，在春天百花盛開之際，邀請你共同參與一場心靈饗宴─「春．聚」。民歌王子殷正洋將到場朗讀「不老族札記」。知名的哈佛醫師許瑞云也會以「從身體到心靈全面安頓」為題，介紹整合醫療等別具用心的療癒方法，來處理身心的難癒之症。

這場心靈饗宴─「春．聚」預訂5月17日下午在新北市政府多功能集會堂登場，果陀劇場將首演國內第一齣有關熟齡健康幸福的音樂劇 《點亮希望的光》，以「從自癒力許個尊嚴與優雅的老後」為主題，看銀髮世代裡透過一位中生代音樂老師，與四位男女長者交流的故事，分屬不同世代卻都期待超越年齡窠臼，體會無齡人生的樂趣。

許瑞云曾在美國哈佛麻省總醫院擔任內科主治醫師、哈佛醫學院擔任講師。回台後，任職於花蓮佛教慈濟綜合醫院。除了西醫外，他善用整合醫療，治好各種疑難雜症和慢性疾病。近年來，因有感於許多疾病產生，與自我身心狀態息息相關，讓具悲憫胸懷的她深思：如何能讓民眾在安頓其身心之餘，更能將無常轉化為祝福與成長。其別具用心的療癒方法，也在臨床上獲得超乎預期的驗證。她亦經常於臉書和部落格，來分享各種身心靈健康訊息，期望幫助更多人活得健康快樂，遠離煩惱及病痛。

她透露，不論經歷過什麼樣的生活，都應時刻溫柔地告訴自己：我是被宇宙擁抱著、支持著，我是獨一無二的，值得被愛和尊重。當我們用歡喜自在的心態，學習接受所有的一切、所有的特質，不被自己的念頭、編造的故事綁架，能量會源源湧現，生命光彩自然綻放，找到內在自癒力。

購票資訊

5月17日「春．聚」活動購票請上售票網

日期：2018/05/17(四)

時間：14:30-16:30 (13:45開放入場)

對象：12歲以上之一般民眾

地點：新北市政府多功能集會堂（新北市板橋區中山路一段161號3樓）

活動當天，憑票贈送一本《不老族札記》

哈佛醫師
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

改採國際標準 桃機準點率8成3

2018-04-24 23:51

走過34個年頭…金石堂城中店6月底熄燈 書迷不捨

2018-04-25 00:10

大客車通車前夕 蘇花改演練重大事故SOP

2018-04-24 17:36

健康你我他／為自己辦告別式 茶香樂聲裡說再見

2018-04-25 00:44

告別肌少症 重訓、多吃蛋白質

2018-04-25 00:43

重慶南路變身商旅街 「書街早成歷史記憶」

2018-04-25 00:15

達文西手術治攝護腺癌 花蓮慈濟醫院完成100例

2018-04-24 23:50

推廣客語文化 諸葛四郎客語版5月演出

2018-04-24 22:59

打破迷思！運動後黃金300卡補充 讓運動效果更佳

2018-04-24 22:47

重慶南路書街走入歷史 為何溫羅汀書店區還能保持活力

2018-04-24 22:39

金石堂城中店 文化氛圍隨時代變遷轉移

2018-04-24 21:40

刮刮樂「好運連連」「幸運輪盤」登場總獎金逾7.6億元

2018-04-24 20:40

影／那些年我們一起追機... 北市「飛機巷」熱鬧不再？

2018-04-24 17:38

糖尿病增加車禍風險？醫師：避免空腹上路

2018-04-24 17:35

「走一遍你走過的路」　台大生玩桌遊體會移工困境

2018-04-24 16:34

女肺癌患者用盡治療手段 免疫療法救了她

2018-04-24 16:30

呱吉3招 發揮網紅最大影響力

2018-04-24 16:30

企業可在公廁做廣告！環保署推新版公廁認養

2018-04-24 15:46

包裹裡有洋蔥 郵差真的哭了

2018-04-24 15:44

蛋殼有斑點疑染菌？專家這樣解釋

2018-04-24 15:35

台彩新刮刮樂玩法 類似賓果遊戲

2018-04-24 14:55

昨天才創高溫紀錄 台北今夜低溫18度

2018-04-24 14:30

單車環島1200公里 愛滋者光哥辦到了

2018-04-24 14:15

台彩新推兩款刮刮樂 總獎金逾7.6億

2018-04-24 13:36

兒虐年通報5.9萬例 開案率僅7%

2018-04-24 13:27

國泰航空遊歐洲13航點 機票66折起

2018-04-24 13:16

百年醬油只有「黑豆、鹽、水」 獲國際雙認證肯定

2018-04-24 12:45

心律不整患者無需電燒！中醫調理6成以上獲改善

2018-04-24 12:41

國泰春夏歐洲新航線 13個城市票價最低66折

2018-04-24 12:35

遠航106年取消班機太多 遭重罰3百萬

2018-04-24 12:16

北台灣5縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-04-24 11:59

高血糖影響骨質！血糖控制不佳當心骨折找上門

2018-04-24 11:56

陸客是「天上掉下來的禮物」 學者：花蓮眼光要放遠

2018-04-24 11:55

影／金石堂城中店即將於6月底熄燈

2018-04-24 11:42

憂準點率下降 「航空公司皮繃很緊」

2018-04-24 11:29

單車環島十五天1200公里 愛滋感染者光哥做到了

2018-04-24 11:26

消基會抽檢免治馬桶便座 中文標示不合格率達四成

2018-04-24 11:24

金石堂城中店6月底熄燈

2018-04-24 11:19

血管鈣化洗腎血壓掉 冠狀動脈旋磨術有解

2018-04-24 11:14
看更多

熱門文章

新娘自費？ 蜜月變家族旅遊 夫只幫婆婆小姑出團費

2018-04-24 10:15

台人隱瞞弄髒榻榻米還留假資料 京都民宿求償無門

2018-04-24 10:09

金石堂城中店6月熄燈 書迷大喊「不要變成商旅！」

2018-04-24 03:18

陸客是「天上掉下來的禮物」 學者：花蓮眼光要放遠

2018-04-24 11:55

麻疹群聚再增一起 南部醫院爆就醫感染

2018-04-24 15:21

降雨轉涼！吳德榮：上午鋒面到 天氣由北而南轉變

2018-04-24 06:10

又1起麻疹病例！ 他前後打3劑疫苗仍被感染

2018-04-24 14:22

麻疹疫苗供不應求 藥廠今起暫不供醫療院所

2018-04-24 13:49

瘋搶麻疹疫苗 林奏延：別恐慌！麻疹流行不起來啦

2018-04-24 15:09

高雄A+1驚傳歇業 勞局：涉大量解雇未通報將開罰

2018-04-24 16:23

航空業福利好？他列地勤4個殘酷事實 網友狂讚

2018-04-24 22:53

包裹裡有洋蔥 郵差真的哭了

2018-04-24 15:44

百年醬油只有「黑豆、鹽、水」 獲國際雙認證肯定

2018-04-24 12:45

母臨終前要兒跟交往3年女友分手 他急喊怎麼辦？

2018-04-24 21:57

父酗酒又家暴 她對母說：若妳先走 我一定把他送養老院

2018-04-24 19:30

勞動部宣布嚴查運將工時 工會：勞檢開罰無效

2018-04-24 16:06

國道客運不過勞 統聯首推「換駕駛也換車」

2018-04-24 09:59

心情點滴／只想給他一個家

2018-04-24 06:00

昨才創高溫紀錄 台北今夜恐將驟降至18度

2018-04-24 10:55

網路徵文優勝作品 愛的練習曲／愛在「遺忘」中

2018-04-24 06:00

全家推「義美珍奶雪糕」 口感QQ 網友好評：再來一根！

2018-04-24 11:31

今深夜北台灣下探至18度

2018-04-24 05:37

投履歷被要求附照片 應徵者酸：怕恐龍就別給面試機會

2018-04-24 17:42

影／那些年我們一起追機... 北市「飛機巷」熱鬧不再？

2018-04-24 17:38

重慶南路書街走入歷史 為何溫羅汀書店區還能保持活力

2018-04-24 22:39

北台灣5縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-04-24 11:59

生活的風景／戲龜

2018-04-24 06:00

北台最大夜市 聯合報揪你迺看嘜

2018-04-24 11:13

外出帶雨具！彭啟明：降雨持續到明天上半天

2018-04-24 07:58

單車環島十五天1200公里 愛滋感染者光哥做到了

2018-04-24 11:26

女肺癌患者用盡治療手段 免疫療法救了她

2018-04-24 16:30

憂準點率下降 「航空公司皮繃很緊」

2018-04-24 11:29

免治馬桶沒有製造年份和產地 國內外知名大廠都違規

2018-04-24 11:05

九命怪貓！ 腳掌長腫瘤的貓 吃了大麻油神奇痊癒

2018-04-24 22:49

多年勞檢卻罰不怕 學者：違規雇主不用扛刑事責任

2018-04-24 21:33

心律不整患者無需電燒！中醫調理6成以上獲改善

2018-04-24 12:41

遠航106年取消班機太多 遭重罰3百萬

2018-04-24 12:16

麻疹疫苗全台剩2萬劑 疾管署接手管制

2018-04-24 16:41

原來昆凌短髮這麼美 今年微風之夜很紐約

2018-04-24 19:01

全家漫威集點第二波 市價破11萬鋼鐵人音響組報到

2018-04-24 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top