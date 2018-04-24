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台北科大圖書館新面貌 誠品級享受 書香伴隨咖啡香

2018-04-24 19:45聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台北科技大學把誠品書店概念運用在校園圖書館，請來誠品書店建築師重新整建圖書館，木色系暖色調的裝潢、搭配大片落地窗將陽光綠意引入室內，圖書館更設置咖啡空間，讓師生沉浸在馥郁書香、咖啡香。

北科大表示，圖書館從1926年紀念文庫至今，已過92個年頭，中間經歷不同大樓空間，直至1992年，圖書館才遷至現在的行政大樓北側。圖書館整建工程從2016年開始著手進行設計規劃，由蘇州誠品建築師鄧運鴻團隊親自操刀，今年4月以嶄新面貌呈現於台北科大師生眼前。

台北科大校長王錫福回憶，過去就讀台北工專時，每天一早就到圖書館佔位子自習，圖書館是校園內重要環境空間。此次改建，以學生為本，活化空間，除了典藏，還結合電影院、研究室、討論區、咖啡廳等活動空間，讓圖書館更融入師生的學習、研究、娛樂。

台北科大圖書館長陳英一介紹，過去圖書館的書庫，占據落地窗前的空間，改造後，移除書庫設置臨窗閱讀區、沉思區，陽光綠意透過落地窗引入室內，師生閱讀之餘，也能自在享受窗外綠意景緻。館內還另闢咖啡空間，設置膠囊咖啡機，課餘時可享用咖啡，欣賞窗外校園古蹟，在校園內就能浸淫在書香咖啡香。

除了閒適的閱讀空間和多類型的藏書，台北科大圖館地下一樓規畫為電影院和研究討論空間。透過包廂式座位的改裝，有單人、雙人和四人區，同儕可一起結伴到圖書館看電影，享受嶄新且舒適的電影饗宴，也藉由此次工程，台北科大圖書館引進了許多先進設施，例如座位管理系統、研究討論室設備等，是一座結合服務與智慧的現代化圖書館。

台北科大分子系三年級學生曾傑仁表示，圖書館改建後，整體設計提升美感，視聽設備很完善，和同學一起在學校看電影，氣氛更好，還能省下不少花費。經營管理系三年級劉柏佑認為，圖書館整體氛圍變得很好，以往會有種悶在建築物的感覺，現在落地窗的設計，空間感更開闊，更吸引人前往。

台北科大請來誠品書店建築師重新整建圖書館，木色系暖色調的裝潢、搭配大片落地窗，讓...
台北科大請來誠品書店建築師重新整建圖書館，木色系暖色調的裝潢、搭配大片落地窗，讓師生閱讀時也能享受陽光綠意。圖／台北科大提供
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台北科大請來誠品書店建築師重新整建圖書館，木色系暖色調的裝潢、搭配大片落地窗，讓...
台北科大請來誠品書店建築師重新整建圖書館，木色系暖色調的裝潢、搭配大片落地窗，讓師生閱讀時也能享受陽光綠意。圖／台北科大提供
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圖書館咖啡廳北科大
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