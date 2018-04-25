蕭邦2018 Happy Mother’s Day 讚頌母愛之美

2018-04-25 00:00 文 蕭邦 提供



即將來到的母親節，在這光輝時節，蕭邦以精湛的工藝，淬鍊成優美細膩的傳世經典，心型造型與玫瑰金的柔和圓渾映照璀璨光輝，於纖縴手腕或輕柔頸間演繹光影舞曲，以設計傳達對母親滿滿的感謝與祝福。

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心形是愛意的表徵，象徵著對母親表達深切的關懷與祝福。蕭邦以經典隽永的心型造型與溫潤圓融的18K玫瑰金材質之珠寶與腕錶來讚頌母愛之美。不斷重新演繹的Happy Diamonds 系列作品中，彷若精緻的蕾絲造型般，由珠寶的中心點延伸，由象徵緞帶的玫瑰金絹繞出品牌經典的心型標誌，其中心的滑動鑽石優雅地在兩片藍寶石水晶間快樂飛舞，營造出如同母愛溫婉柔美的自然魅力。

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而千變萬化的Happy Diamonds憑藉著豐富多變的造型，跳脫傳統，讓鑽石不再受到鑲嵌的羈絆，其閃耀無瑕的滑動鑽石不再只是靜態的展演，Happy Diamonds 系列玫瑰金腕錶，鑽石的數量比以往更多，體積更大，更採用不同的切割形狀，賦予鑽石靈動的優雅美姿與寬宏氣度，成為恆久珍藏的精緻臻品。

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象徵母愛光輝的Happy Hearts 系列心型珠寶，搭配內含滑動鑽石的鏤空心墜，舉手投足間生動撫媚，其系列作品有長鍊、戒指、手環以及手鍊。甜美的心形造型，時尚珍貴的設計，將滑動鑽石與心形這兩大蕭邦標誌性元素結合，造就浪漫瑰美的心型幸運符標誌，傳達守護母親的心意。

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