「走一遍你走過的路」 台大生玩桌遊體會移工困境

2018-04-24 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



「玩桌遊，體驗移工的生活！」台大創新設計學院日前邀請1095文史工作室，引導學生一同玩「移工人生」桌遊，透過換位思考，讓學生體驗移工在台灣工作時，常面臨的不公平處境，進而促使學生探討移工的勞資關係、生活品質等問題。不少學生玩過之後，對移工每天所要面臨的困難感到衝擊，決定要更深入了解移工族群。

文史工作室指出，一個外籍移工來到台灣，就是1095天起，長達3年到14年的時間，不過卻和一般人的生活缺乏連結。透過這款簡單的桌遊—「移工人生」，希望讓每個人都能體會，身為一位外籍工作者，在台灣可能會遇到的工作環境、以及勞資關係、債務狀況等問題。

這款桌遊設計十分巧妙，學生在抽取身份別和狀況卡牌後，藉由分享、對話，讓每一起事件距離參與者更近一些。隨著遊戲中各種事件的發生，也將一步步導引遊戲者走向不同的結局。

台大創新設計學院謝孟芳說，這學期的活動主題設定為「與社會連結」，先前曾邀請宜蘭漁工職業工會秘書長李麗華和育成中心合辦講座。這場活動則由關心移工議題的公衛學院助理教授張心潔引薦，主要在探討台灣的移工比例明明很高，但許多人卻像活在平行時空中，完全不了解這個族群。

許多學生玩過桌遊後，才發現原來社會上有這樣一群人，而這款遊戲經由事先設計關卡，讓學生體驗擔任移工後的身體狀況和財務變化，彷彿真正經歷過一次移工人生，遊戲最後有一半以上的學生都面臨死亡，讓他們有一些體悟及震撼，改掉原本的錯誤認知，初步開啟了對移工的認識之門。