女肺癌患者用盡治療手段 免疫療法救了她

2018-04-24 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



51歲的張姓女肺癌患者，在4年裡歷經傳統手術、放射線療法和化學療法，都無法抑制癌細胞的移轉，兩年前醫師本已束手無策，眼看她很難再活過3個月，後來經中山醫學大學附設醫院腫瘤內科主任吳銘芳對她嘗試免疫療法，終於讓女患者的腫瘤縮小，存活至今。

吳銘芳今公布這個例子，並認為以往治療癌症的各式療法雖都有其功能，但免疫療法又替治療癌症打開了另一扇窗，而且會是未來10年治療癌症的一個重要方向。

他指出，這名女患者最先是6年前接受右中葉非小細胞肺癌第三期早期手術切除，但歷經4年的各式癌症療法，兩年前左鎖骨上窩又有明顯的淋巴腺轉移，且食道被轉移的巨大淋巴腺壓迫住，造成了吞嚥困難，難以進食。

由於歷經各種評估，她的肺癌已沒有適當的標靶藥物可以使用，而有效的化學治療藥物此時也都用盡了，依往例存活期很難再超過3個月。

但評估她可嘗試進行腫瘤免疫治療，結果經兩個多月的藥物注射，啟動了她自身的免疫能力，發現頸部淋巴腺縮小了很多，而且吞嚥順暢了，進食量也增加了許多。 如今，她已將完成兩年的治療，且只剩少許的淋巴腺轉移和她和平共處，也保有良好的生活品質。