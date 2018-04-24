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2018環保車 豐田及凌志2車款獲最高級分

2018-04-24 16:35中央社 台北24日

環保署今天公布2018環保車，汽車有10款入選，以LEXUS（凌志）CT200H及TOYOTA（豐田）PRIUS PHV獲得級分最高。機車則有13款入選。

環境保護意識高漲，民眾選購環保車意願也提高，行政院環境保護署今天公布2017年汽機車銷售統計及2018環保車評比結果，提供民眾作為購車參考。

環保署從248筆傳統汽油汽車、26筆油電混合動力車及97筆傳統引擎機車的引擎族中，選出2018年環保車車型，入選的傳統汽油汽車車型包含本田CITY及FIT等2款，油電混合動力車則為TOYOTA PRIUS等8款，以及機車光陽MANY 110等13款；汽車部分，獲得最高級分27的有LEXUS CT200H及TOYOTA PRIUS PHV等2款油電混合動力車；機車則是光陽MANY 110獲得25級分。

環保署表示，2018年度環保車評比是將2017年所有銷售車型，依「汽機車環境友善程度評量表」對汽機車進行空污噪音與溫室氣體等3項環境友善因子進行評比與分級，入選環保車車型的空氣污染物、噪音與溫室氣體的級分至少都須達6級分，總分不得低於21級分，得分越高也代表對環境越友善。

根據統計，2017年機車新車銷售數為93萬6500輛，汽車為38萬7963輛，總計132萬4463輛。在環保車銷售數部分，機車為32萬925輛、汽油汽車1萬2201輛，總銷售數為33萬3126輛，約佔總新車銷售量的25%。

環保署指出，環保車的銷售量已從2014年的21%提升至2017年的25%，且從統計數據觀察，國內販售的汽油汽車與機車新車中，每4台就有就有1台是環保車，顯示民眾對於環保車款逐漸重視。

環保署呼籲，台灣汽機車產生的細懸浮微粒（PM2.5）佔比約1/3，民眾購車時可以多加利用「綠色車輛指南網」中的「環保車型查詢」功能，選購對環境友善的環保車輛。

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