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推廣客語文化 諸葛四郎客語版5月演出

2018-04-24 22:59中央社 台北24日電

漫畫家葉宏甲的「諸葛四郎」是四、五年級生共有的童年記憶，紙風車劇團去年將其改編成武俠兒童劇，場面熱鬧好看，今年與客委會攜手，打造客語版「諸葛四郎」，透過戲劇推廣客家語言和文化。

漫畫家葉宏甲的「諸葛四郎」是四、五年級生共有的童年記憶，紙風車劇團去年將其改編成...
漫畫家葉宏甲的「諸葛四郎」是四、五年級生共有的童年記憶，紙風車劇團去年將其改編成武俠兒童劇，今年與客委會攜手打造客語版「諸葛四郎」，結合動畫、武術與竹板快書等表演，推廣客家語言和文化。 中央社
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「諸葛四郎在我心目中，比現在的蝙蝠俠、超人都厲害。他真的是很多四、五年級台灣人心中的英雄。」一講起「諸葛四郎」，客家委員會主委李永得的神情像是回到了孩提時候。

李永得說，一般人對客家的印象陌生而老，即使是年輕一代的客家人，對於自己的語言文化也很陌生。他強調：「這次與紙風車合作客語版諸葛四郎，是透過表演藝術表演讓客家語言、客家文化以另一種形式傳遞，可以讓我們客家族群引以為榮，也讓其他非客家族群共同認識客家文化。尤其，這是兒童劇，我們希望讓孩子從小就開始熟悉。」

紙風車總編導李永豐表示，這是紙風車第二部客家兒童劇，去年演出時，大獲好評，這次改編成客語版，如何讓客語成功融入劇情而不違和，同時讓不懂客語的觀眾也能理解，是一大挑戰。目前，劇情中的衛國，將設定成說客語的國度，其中的國王角色，也將由客家說唱藝術工作者張春泉主演。

在李永豐眼裡，台灣社會多元的特性是這一代孩子學習與拓展視野的最好條件。他說起自己的女兒，某天回家竟然說起了客語，「一問才知道，是在學校鄉土語言課上學的；我有個蒙古朋友，帶著孩子在台灣生活，那孩子濃眉、單眼皮，一看就是蒙古血統，但他竟然可以用台語唸著十二生肖的順序」。

李永豐認為，就是這樣的多元環境、語言自然的融合，才讓孩子更有機會認識不同文化。他笑說：「當然，語言之外，這戲還有個重點，就是要讓孩子認識諸葛四郎、認識爺爺那一輩的超級英雄。」

「諸葛四郎」客語版將於5月12、13日在台北城市舞台演出。

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