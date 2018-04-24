憂準點率下降 「航空公司皮繃很緊」

2018-04-24 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



桃園機場。聯合報系資料照 分享 facebook 桃園機場準點率國際敬陪末座，但由於國內計算方式較寬鬆，導致「自我感覺良好」，因此今年改採國際標準，避免「自欺欺人」。根據民航局最新統計，桃機準點率過去動輒超過90％，但在新計算方式下，3月僅保住8字頭，剩下83.28%，桃機公司表示這數字還可接受，但仍有進步空間，未來道面強化工程結束後，還可進一步改善。

桃機公司說，由於計算方式變嚴苛，準點率變低本就在預期之內，原甚至預估會剩60％左右，但現在看來還在可接受程度。桃機公司說，降幅沒想像中大，是因準點率會影響航空公司經營績效，各航空公司最近為此「皮都繃很緊」。

桃機公司認為，準點率高低與航空公司關聯較大，機場僅能提供相關硬體設施，其餘有賴航空公司掌握旅客、班機狀況等，機場能幫的有限， 但未來桃機道面強化工程結束後，準點率應會有所改善。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良說，準點率的問題，除了航空公司本身努力以外，機場、鄰近機場與空域等各層面都必須兼顧。舉例來說，台灣有班機要出去，但只要香港一啟動流量管制， 就會通知鄰近區域不能放行，即使台灣這邊已經準備好飛機、旅客也登機了，班機依然必須原地等待，因此延誤並不全然是航空公司責任。

去年「航空情報資訊機構（OAG）」年度報告統計全球機場準點率，桃機在489個機場中排名第396名，淪為後段班；另美國分析全球航空資料的FlightStats網站，前年評比桃機準點率僅59%，但民航局當年年報卻顯示桃機準點率高達89%，兩者差距極大，原因主要出在準點率計算方式不同，今年1月遭立委批評「自欺欺人」，要求改善。

過去航班表定時間加30分鐘內沒關艙門才算誤點，但多數國家計算方式為，表定時間15分鐘內飛機必須後推，超過則認定為延誤，相較之下台灣標準確實較為寬鬆，為接軌國際，準點率計算方式3月1日起改採國際標準。