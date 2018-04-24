單車環島十五天1200公里 愛滋感染者光哥做到了

2018-04-24 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



許多人以為愛滋感染者身體虛弱、病奄奄模樣，但50歲的光哥在15天內逆時針單車環島，騎了1200公里，行經96個鄉鎮市，向世人證實，感染者只要規律用藥，體內病毒量幾乎等於零，而擁抱、共餐、一起生活，是不會感染愛滋的。

露德協會最新愛滋認知調查顯示，近4成 (38%)受訪者對於「與帕斯堤（愛滋感染者）一同用餐」表示擔憂感染，逾5成(51%)擔心「與帕斯堤共用馬桶」會有傳染風險。

光哥說，在這趟「愛之旅」環島單車活動中，確實感受到部分民眾對於愛滋的錯誤認知，一家民宿業者得知他為感染者身份，以「不妥」為由，退回了定金，信件中是這麼寫著「還沒準備好歡迎特別的好朋友」。

儘管有些不愉快，但為期15天單車之旅，光哥仍感受滿滿的愛，來自日本的徒步環島者在得知他此行目的後，親手幫光哥的腳踏車繫上象徵關懷愛滋的紅絲帶。

住在嘉義的年輕人從臉書得知光哥的環島行蹤，特地上網揪團，找來多名陪騎的夥伴。搭乘遊覽車旅遊的阿公阿嬤，好奇問著單車上怎有那麼多紅色絲帶，經解釋後，幾名阿嬤主動給他一個大擁抱。

「去愛滋汙名，從自己出發」單車環台，是在4月10日上午出發，在眾人歡送下，光哥與陪騎志工Stanley從台北市自由廣場出發，展開15天、1200公里之旅，走西部省道南下，採逆時針方向行走。

上午光哥騎至烏來，儘管傾盆大雨，但他仍奮力地往前騎，他說，帕斯堤其實與一般人無異，就像你的朋友、家人、同事一樣，期盼大眾能夠更理解，支持帕斯堤。