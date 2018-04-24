消基會抽檢免治馬桶便座 中文標示不合格率達四成

2018-04-24 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消基會今日公布「免治馬桶便座」查核檢測結果，發現十件樣品有四件樣品在中文標示部分不符合規定，在商品安全性的品質項目部分，則全數符合規定。但，標檢局提醒，選購免治馬桶便座，首要符合馬桶尺寸，並需由專業水電師傅進行安裝。

消基會指出，此次中文標示不符合規定的商品，包括：novita微電腦馬桶座、JTACCORD智能座便器，以及TOTO溫水洗淨便座、caesar電腦馬桶座，分別未標示進口商或代理商地址、製造年份、生產國別或地區、商品不符合電器商品關於額定頻率（Hz）的規定。

標檢局表示，此次抽查免治馬桶便座中文標示經查核不符合的廠商，將依商品標示法第15條規定，將限期改正，屆期不改正者，將處以新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

消基會表示，此次抽查的10件「免治馬桶便座」樣品，在溫升試驗、漏電流及絕緣耐電壓試驗、異常操作試驗，以及構造檢查等四項品質項目，則都是符合規定，使用上應是沒有安全疑慮。

不過，消基會日用品委員會教授蕭弘清特別提醒，「免治馬桶便座」有水又有電，最危險的就是漏電問題，因此浴室一定要加裝漏電斷路器，因為觸電的死亡機率極大，而且是瞬間幾秒的事，沒有「下次再注意的機會了」。

此外，蕭弘清也建議消費者養成一個空間最好使用不超過二個電熱類產品的好習慣，例如在書房內使用吹風機，最好就不要再用電暖器，且使用的電熱器瓦數加起來最好不要超過1,500瓦，就不會發生電線走火的危險。

標檢局副組長王俊超則表示，目前標檢局也正規劃未來將「免治馬桶便座」列入應施檢驗項目中。