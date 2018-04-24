親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

亞錦賽擊敗大陸那晚 為何中華隊大膽啟用洪志善？

北市長選舉變天？姚立明：柯文哲輸的機率越來越大

消基會抽檢免治馬桶便座 中文標示不合格率達四成

2018-04-24 11:24經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

消基會今日公布「免治馬桶便座」查核檢測結果，發現十件樣品有四件樣品在中文標示部分不符合規定，在商品安全性的品質項目部分，則全數符合規定。但，標檢局提醒，選購免治馬桶便座，首要符合馬桶尺寸，並需由專業水電師傅進行安裝。

消基會指出，此次中文標示不符合規定的商品，包括：novita微電腦馬桶座、JTACCORD智能座便器，以及TOTO溫水洗淨便座、caesar電腦馬桶座，分別未標示進口商或代理商地址、製造年份、生產國別或地區、商品不符合電器商品關於額定頻率（Hz）的規定。

標檢局表示，此次抽查免治馬桶便座中文標示經查核不符合的廠商，將依商品標示法第15條規定，將限期改正，屆期不改正者，將處以新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

消基會表示，此次抽查的10件「免治馬桶便座」樣品，在溫升試驗、漏電流及絕緣耐電壓試驗、異常操作試驗，以及構造檢查等四項品質項目，則都是符合規定，使用上應是沒有安全疑慮。

不過，消基會日用品委員會教授蕭弘清特別提醒，「免治馬桶便座」有水又有電，最危險的就是漏電問題，因此浴室一定要加裝漏電斷路器，因為觸電的死亡機率極大，而且是瞬間幾秒的事，沒有「下次再注意的機會了」。

此外，蕭弘清也建議消費者養成一個空間最好使用不超過二個電熱類產品的好習慣，例如在書房內使用吹風機，最好就不要再用電暖器，且使用的電熱器瓦數加起來最好不要超過1,500瓦，就不會發生電線走火的危險。

標檢局副組長王俊超則表示，目前標檢局也正規劃未來將「免治馬桶便座」列入應施檢驗項目中。

消基會吹風機
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

金石堂城中店6月熄燈 書迷大喊「不要變成商旅！」

2018-04-24 03:18

昨才創高溫紀錄 台北今夜恐將驟降至18度

2018-04-24 10:55

憂準點率下降 「航空公司皮繃很緊」

2018-04-24 11:29

106年第4季飛安違規裁罰 一半以上是德安

2018-04-24 09:36

北台灣5縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-04-24 11:59

高血糖影響骨質！血糖控制不佳當心骨折找上門

2018-04-24 11:56

陸客走了韓客來了 學者：多是過路財神

2018-04-24 11:55

影／金石堂城中店即將於6月底熄燈

2018-04-24 11:42

單車環島十五天1200公里 愛滋感染者光哥做到了

2018-04-24 11:26

血管鈣化洗腎血壓掉 冠狀動脈旋磨術有解

2018-04-24 11:14

免治馬桶沒有製造年份和產地 國內外知名大廠都違規

2018-04-24 11:05

一歲兒顱內出血、肋骨斷裂 家長竟辯稱跌倒

2018-04-24 10:40

國道客運不過勞 統聯首推「換駕駛也換車」

2018-04-24 09:59

高中生注意！你是料理王嗎？設計美味鮮食全家幫你賣

2018-04-24 09:47

冰箱的神秘現象！肉品冷凍後為什麼會變色？

2018-04-24 08:00

外出帶雨具！彭啟明：降雨持續到明天上半天

2018-04-24 07:58

降雨轉涼！吳德榮：上午鋒面到 天氣由北而南轉變

2018-04-24 06:10

降雨帶走汙染物 今天空品好轉

2018-04-24 05:37

今深夜北台灣下探至18度

2018-04-24 05:37

雙贏彩首開 千萬頭獎摃龜

2018-04-24 01:18

等嘸春雨 嘉義水庫驚見底

2018-04-24 01:18

救少子化 「加碼第3胎育兒津貼」

2018-04-24 01:18

走過34年 金石堂城中店6月底熄燈

2018-04-24 00:46

健康你我他／從告別中學放下 做個有品質的人

2018-04-23 23:54

舌癌末期轉移 五旬男免疫治療續命

2018-04-23 23:50

健保費用精準審查 揪出不必要醫療行為

2018-04-23 23:48

罹癌挺過痛苦化療 癌友畫出重生

2018-04-23 23:44

結核菌感染 82歲嬤肚子痛

2018-04-23 23:18

周一晚天空中的雲端閃電秀 嘉義兩個方向都看得到

2018-04-23 22:21

德安航空落地意外 旅客：飛機搖晃得要翻了

2018-04-23 22:09

衰到底也不容易！雙贏彩開獎 頭獎摃龜

2018-04-23 22:01

9月起 所有輸入燕麥皆需符合一級品管規定

2018-04-23 21:26

雙贏彩首次開獎 獎號：5、13、6…

2018-04-23 20:59

舒米恩太平洋小島部落音樂旅「漂流遇見你」8月上映

2018-04-23 20:45

罹癌幾近切除全直腸 癌友畫畫「重生」

2018-04-23 20:05

舌癌末期轉移 5旬男治療後腫瘤消失

2018-04-23 20:05

德安航空七美飛高雄 發生滑出意外

2018-04-23 20:03

「我的生命不能用長短計算」癌末醫辦完生前告別式辭世

2018-04-23 19:59

疲勞駕駛釀人倫悲劇？　勞部：若屬實將罰2到100萬

2018-04-23 19:42
看更多

熱門文章

平鑫濤前妻首度出書談瓊瑤 平鑫濤曾想帶瓊瑤殉情?

2018-04-23 13:34

麻疹疫苗全台大缺貨 疾管署讓這些人先打

2018-04-23 19:46

8天前甫辦畢業季告別 癌末醫師蘇健裕辭世

2018-04-23 18:13

金石堂城中店6月熄燈 書迷大喊「不要變成商旅！」

2018-04-24 03:18

衰到底也不容易！雙贏彩開獎 頭獎摃龜

2018-04-23 22:01

降雨轉涼！吳德榮：上午鋒面到 天氣由北而南轉變

2018-04-24 06:10

全台陣雷雨 明深夜北台灣下探至18度

2018-04-23 18:26

申請出生證明意外揭身世 男大生告白感動網友

2018-04-23 13:32

新娘自費？ 蜜月變家族旅遊 夫只幫婆婆小姑出團費

2018-04-24 10:15

林志玲穿性感薄紗 舒淇巧搭印花蓬裙應戰

2018-04-23 14:11

台人隱瞞弄髒榻榻米還留假資料 京都民宿求償無門

2018-04-24 10:09

雙贏彩首次開獎 獎號：5、13、6…

2018-04-23 20:59

到底哪些人要打麻疹疫苗 一次跟你說清楚

2018-04-23 19:14

走過34年 金石堂城中店6月底熄燈

2018-04-24 00:46

德安航空落地意外 旅客：飛機搖晃得要翻了

2018-04-23 22:09

雨區擴大 13縣市豪雨大雨特報

2018-04-23 19:05

氣象局對南投、雲林、台南、高雄發布大雷雨訊息

2018-04-23 15:39

德安航空輪胎漏氣滑出跑道 高雄機場暫閉影響22航班

2018-04-23 18:32

台彩「雙贏彩」開賣 全中或全不中得1500萬

2018-04-23 12:00

生魚片薄可透光 好市多鮭魚握壽司被指太縮水

2018-04-23 15:02

舌癌末期轉移 5旬男治療後腫瘤消失

2018-04-23 20:05

台麻疹疫苗接種率高 周志浩：不致大流行

2018-04-23 11:59

如果我們還在一起會是怎樣？再見前任的10個心痛瞬間

2018-04-23 12:47

麻疹疫情延燒 陳時中：疫情都在掌握中勿恐慌

2018-04-23 14:09

3D斑馬線試辦月餘 民眾無感：塗色或設計也太差了

2018-04-23 17:24

怪怪！ 沒生產卻漲乳、分泌乳汁 原來她病了

2018-04-23 12:01

雙贏彩開賣傳部分投注站當機 估中午排除

2018-04-23 12:42

周一晚天空中的雲端閃電秀 嘉義兩個方向都看得到

2018-04-23 22:21

「我的生命不能用長短計算」癌末醫辦完生前告別式辭世

2018-04-23 19:59

自行車／帥哥廚師單車環台 最喜歡台灣濃濃人情味

2018-04-23 16:00

今日星座運勢／天蠍 與他人多交流 謙卑避免自大

2018-04-24 00:00

不減煤空氣品質難改善 學者：無法倡議電動車輛

2018-04-23 17:26

大S、蔡依林有默契 時尚「哭臉」穿上身

2018-04-23 18:03

中年轉業從老闆到大樓管理員 他說：心態調整最重要

2018-04-23 15:01

等嘸春雨 嘉義水庫驚見底

2018-04-24 01:18

姊妹淘存錢也要去一次！泰國喀比4種玩法奢華度過夏天

2018-04-23 15:37

今深夜北台灣下探至18度

2018-04-24 05:37

孫瑩瑩隔空向老公喊話 母親節最想收到這一「咖」

2018-04-23 17:42

9月起 所有輸入燕麥皆需符合一級品管規定

2018-04-23 21:26

肚子一直痛 小心可能是膽囊生病了

2018-04-23 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top