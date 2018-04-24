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金石堂城中店6月底熄燈

2018-04-24 11:19聯合報系攝影中心 記者陳易辰╱即時報導

台北市重慶南路的金石堂城中店，即將於6月底熄燈。

台北市重慶南路的金石堂城中店，即將於6月底熄燈。記者侯永全/攝影
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台北市重慶南路的金石堂城中店，即將於6月底熄燈。記者侯永全/攝影
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台北市重慶南路的金石堂城中店，即將於6月底熄燈。記者侯永全/攝影
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