高中生注意！你是料理王嗎？設計美味鮮食全家幫你賣

2018-04-24 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



全家料理王報明，即日起至6月15日受理報名，高中職學生皆可參與。圖／全家提供 分享 facebook 全家便利商店向全國高中生發出戰帖！喜歡做料理的你，趕快設計一道以在地食材為主的鮮食料理，到全家便利比賽，榮獲特優金牌獎除了可獲得10萬元獎金外，也能赴日本觀摩，還有機會把你的優秀料理於全台全家店鋪中販售。

全家舉辦首屆「全家料理王－明日之星料理大賞」，由農委會擔任指導單位，希望藉由料理競賽，讓高中職學生以在地食材為主，深入和青農對話，設計一道鮮食料理，做為商品提案。即日起至6月15日受理報名，比賽總獎項有9項，總獎金35萬元，最大的特優金牌獎，可獲得10萬元獎金，且能赴日本觀摩美食甲子園協會活動，全家也會從優秀作品中尋找適合開發成鮮食產品的品項，未來有機會在全家販售。

參賽學生需設計一項以台灣在地食材為核心概念的商品，品項限制中西式餐點、麵包或甜點，提案商品材料除需符合食品衛生管理法規及全家對食品品質的要求，不可含人工色素。

全家鮮食部長黃正田指出，對應政府近年推動的農育與食育，希望比賽以食農教育結合在地食材為主軸，讓青年學子應用在地食材，透過尋找在地食材的過程，深入農家，並藉由和青農的請益、互動，了解土地上的食材特色，進而發展成美味料理。

活動詳情可上全家料理王官方網站查詢http://event.family.com.tw/Cooking/，或洽詢2018全家料理王競賽小組： 03-5302255分機5406。