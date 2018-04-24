106年第4季飛安違規裁罰 一半以上是德安

2018-04-24 09:36 中央社 台北24日電



德安航空班機。圖／民航局高雄航空站提供 中央社 分享 facebook

一架德安航空飛機去年在蘭嶼機場衝出跑道，撞上護欄；昨天又一架德安飛機在高雄機場偏出跑道。根據民航局最新公布去年第4季飛安違規裁罰案，共有5件，其中有3件是德安航空。

德安航空這3件裁罰案發生在不同年度，有兩件有罰鍰，另一件是警告，分別如下：

一、2015年2月，德安航空一架DO-228型飛機，從台東飛蘭嶼，在蘭嶼機場落地滾行時，右主輪偏出跑道外側。因2名駕駛違反規定，民航局依民航法罰機長新台幣12萬元、副駕駛6萬元罰鍰。

二、2016年10月，民航局檢查員在駕駛艙航路查核時，發現德安駕駛員未攜帶檢定證與體格檢查及格證正本，違反民航法規定，民航局處以警告。

三、2017年6月，德安主動提報DO-228機隊正駕駛員2名2016年航路考驗日期逾期2週，違反規定，民航局依民航法處以20萬元罰鍰。

去年第4季另兩件飛安違規裁罰案，受罰的業者是遠東航空與長榮航空。

遠航是2017年6月，3位MD駕駛員未完成檢定證加簽換證程序即執行航路訓練並完訓，民航局依民航法，各處9萬元罰鍰，對公司處以警告。

長榮是2017年1月，BR067航班在倫敦希斯洛機場重飛時高度設定誤植，造成飛機爬升高度與機場公告程序不一致。民航局對機長及2名副駕駛，各處以警告。