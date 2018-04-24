外出帶雨具！彭啟明：降雨持續到明天上半天

2018-04-24 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



昨天依舊不少地方站上34度以上高溫，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，而昨天北部、南部山區，以及東半部，都有發展熱對流，雷陣雨發展頗為旺盛，不少地方都看到遠方的閃電雷擊現象。今天鋒面在上午要通過台灣，清晨已經在台灣海峽，鋒面的不穩定帶已經有些零星閃電發展，上午通過台灣北部陸地時，也有機會發展起來，也將會有雨勢，從北到南都有機會，可能會有局部型的較大雨勢，外出要帶雨具。

彭啟明表示，這波的降雨將會延續到周三上半天，周三下半天會逐漸緩和，接下來幾天應該會逐步的穩定，天氣好轉，可能會延續將近1周。接下來到下周三四，中國南方預期會有鋒面系統盤據，台灣位於鋒面的前緣，不穩定性高，這道鋒面可能稍微南北擺盪，有點類似梅雨鋒面的特性，在台灣北方盤據，但變動空間仍是頗高，目前大趨勢來看，今年梅雨對東亞影響應該趨於正常，不過對於梅雨鋒面何時來台灣的準確性，可預報度還不超過1周，只能滾定性的來隨時修正。

這兩天要注意溫度的變化，彭啟明說，今天至少沒那麼熱了，高溫不超過30度，尤其鋒面後面會帶來較涼的空氣，溫度會稍微下滑，今晚明晨清晨低溫可能降到 17-18度，不算太冷，但和過去幾天相比，明顯下滑，可能要考慮短袖及長袖交互穿著。周四開始，又回到有點悶熱的天氣。

彭啟明說，這幾天已經有明顯的雷陣雨，有時候閃電雷擊，對戶外工作者，是很大的威脅，建議當聽到雷聲就入室內，不要相信自己都沒做壞事，沒那麼倒楣，閃電雷擊比所想像的威脅來得大很多。

氣象局說，今明兩天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區亦有局部短暫陣雨；今天東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

周四、周五東北季風影響，各地早晚仍偏涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。