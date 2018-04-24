吳德榮：上午鋒面到 天氣由北而南轉變

2018-04-24 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨天在暖氣團內、天氣晴朗，西半部高溫升至34度以上，高溫前3名為台北34.3度、永康34.2度、嘉義34.2度；皆為今年新高。昨日午後對流發展旺盛，宜蘭南澳、花蓮秀林、及台東東河都曾有超過100毫米的時雨量。昨下午嘉義縣平地、山區都有局部性的冰雹發生，理論上懸在高空的冰雹，其顆粒大小與垂直上升氣流的速度有關，速度愈大、承載顆粒愈大，但冰雹落地前會因融化而減小，零度以上的大氣層愈深厚，冰雹被融化的程度愈大，所以在高山上觀測到冰雹的機率比平地大；能在平地出現的冰雹，代表其懸在高空時是很大顆的，也代表當時大氣是很不穩定，若要預測冰雹？這兩個變數的分析，是再重要不過的。

他說，今晨在鋒面前暖氣團內、天氣偏暖，但東半部因昨下午的大雷雨、反而較涼。今天上午鋒面到，天氣由北而南轉變，伴隨局部性陣雨，並有雷雨發生的機率，北台灣及中部山區雨勢較大；中部平地及花蓮也會降雨、轉涼，南部及東南部所受的影響相對較小。冷空氣的強度雖不是很強，但北台灣今夜、明晨將降至18度左右，明顯轉涼，應注意！今白天台灣東南部在東北風到達前，西南風過山沉降可能帶來局部(大武附近)的高溫。

他說，明天上半天仍受鋒面影響，有局部雨；明下午起天氣漸好轉、仍偏涼；周四清晨北台灣因輻射冷卻，最低氣溫將降至17度左右。周四鋒面遠離，天氣穩定，白天回暖。周五至下周一氣溫逐日略升，西半部高溫將升至30至32度左右，低層水氣逐漸增多，大氣漸趨不穩定，午後對流機率提高，大部分在山區發展，有時也會擴及部分平地。

氣象局說，今明兩天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區亦有局部短暫陣雨；今天東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

周四、周五東北季風影響，各地早晚仍偏涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。