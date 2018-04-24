親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

金石堂城中店6月熄燈 書迷大喊「不要變成商旅！」

2018-04-24 03:18聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

走過34個年頭，是許多台北人共同閱讀記憶的金石堂城中店，無預警在官方臉書貼出公告表示：「因租約到期，房東不續租，即將於6月底熄燈。」，消息一出，隨即引發書迷們震驚與不捨，紛紛感嘆「青春就如同書店街一般消逝了」、「拜託不要變成商旅」！

起源於日據時代的台北重慶南路書店街，全盛時期有超過上百家書店聚集，不過由於現代人閱讀習慣改變，加上網路書店盛行，實體書店面臨嚴重生存威脅，許多原本在重慶南路上的老牌書店也陸續吹起熄燈號，取而代之的則是一家家商旅飯店，做起觀光客的生意。

而位於228公園附近，保留百年洋樓外觀的金石堂城中店，於民國73年開幕，是金石堂書店跨足成為連鎖書店的第一家分店，堪稱是書店街現存老牌書店的指標之一，更曾是許多知名作家新書發表會聖地。

金石堂書店除公告將於6月底熄燈，在貼文中同時也感性表示「在曾是日治時代台北城最繁華的本町通（重慶南路）與榮町通（衡陽路），城中店駐足於此，見證過重慶南路書街的繁華。」、「沉浸於書店的知識之海，愛書人舉步遊逛之間，滿是一種安心踏實，而這份閱讀的安寧舒適，就是書店存在的使命。」

最後金石堂也強調，未來將尋找更合適的點，並擴大網路書店雲端經營技術，結合實體書店全新的閱讀體驗，發揮更大的全通路消費需求滿足。

金石堂城中店因租約到期，即將於6月底熄燈。圖／摘自金石堂書店臉書
金石堂城中店因租約到期，即將於6月底熄燈。圖／摘自金石堂書店臉書
分享
金石堂城中店因租約到期，即將於6月底熄燈。圖／摘自金石堂書店臉書
金石堂城中店因租約到期，即將於6月底熄燈。圖／摘自金石堂書店臉書
分享

房東
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

救少子化 「加碼第3胎育兒津貼」

2018-04-24 01:18

等嘸春雨 嘉義水庫驚見底

2018-04-24 01:18

雙贏彩首開 千萬頭獎摃龜

2018-04-24 01:18

走過34年 金石堂城中店6月底熄燈

2018-04-24 00:46

健康你我他／從告別中學放下 做個有品質的人

2018-04-23 23:54

舌癌末期轉移 五旬男免疫治療續命

2018-04-23 23:50

健保費用精準審查 揪出不必要醫療行為

2018-04-23 23:48

罹癌挺過痛苦化療 癌友畫出重生

2018-04-23 23:44

結核菌感染 82歲嬤肚子痛

2018-04-23 23:18

周一晚天空中的雲端閃電秀 嘉義兩個方向都看得到

2018-04-23 22:21

德安航空落地意外 旅客：飛機搖晃得要翻了

2018-04-23 22:09

衰到底也不容易！雙贏彩開獎 頭獎摃龜

2018-04-23 22:01

9月起 所有輸入燕麥皆需符合一級品管規定

2018-04-23 21:26

雙贏彩首次開獎 獎號：5、13、6…

2018-04-23 20:59

舒米恩太平洋小島部落音樂旅「漂流遇見你」8月上映

2018-04-23 20:45

罹癌幾近切除全直腸 癌友畫畫「重生」

2018-04-23 20:05

舌癌末期轉移 5旬男治療後腫瘤消失

2018-04-23 20:05

德安航空七美飛高雄 發生滑出意外

2018-04-23 20:03

「我的生命不能用長短計算」癌末醫辦完生前告別式辭世

2018-04-23 19:59

疲勞駕駛釀人倫悲劇？　勞部：若屬實將罰2到100萬

2018-04-23 19:42

雨區擴大 13縣市豪雨大雨特報

2018-04-23 19:05

對流旺盛強降雨 蘇花多處土石流晚間6時起封閉

2018-04-23 19:04

德安航空輪胎漏氣滑出跑道 高雄機場暫閉影響22航班

2018-04-23 18:32

全台陣雷雨 明深夜北台灣下探至18度

2018-04-23 18:26

強降雨 蘇花公路2路段下午5時禁止進入

2018-04-23 18:14

8天前甫辦畢業季告別 癌末醫師蘇健裕辭世

2018-04-23 18:13

不減煤空氣品質難改善 學者：無法倡議電動車輛

2018-04-23 17:26

3D斑馬線試辦月餘 民眾無感：塗色或設計也太差了

2018-04-23 17:24

台南室溫31度南化山區卻下起冰雹！居民直呼：真神奇

2018-04-23 17:06

嘉義山區多處下冰雹 最長10餘分鐘夾帶大雨下不停

2018-04-23 16:28

台北34.3度 再刷新高溫紀錄

2018-04-23 16:23

µHandy手機顯微攝影展 看穿你的真面目！

2018-04-23 16:03

自行車／帥哥廚師單車環台 最喜歡台灣濃濃人情味

2018-04-23 16:00

氣象局對南投、雲林、台南、高雄發布大雷雨訊息

2018-04-23 15:39

文化部長鄭麗君上班看漫畫？ 原來背後原因是這樣

2018-04-23 15:39

肚子一直痛 小心可能是膽囊生病了

2018-04-23 15:26

2018 紅點產品設計大獎結果出爐 台灣獲獎近百

2018-04-23 15:11

消防員生活緊張久不孕 求助中醫救香火

2018-04-23 15:08

癌末爸成功抗癌 如願牽女兒走紅毯

2018-04-23 15:02
看更多

熱門文章

平鑫濤前妻首度出書談瓊瑤 平鑫濤曾想帶瓊瑤殉情?

2018-04-23 13:34

8天前甫辦畢業季告別 癌末醫師蘇健裕辭世

2018-04-23 18:13

麻疹疫苗全台大缺貨 疾管署讓這些人先打

2018-04-23 19:46

衰到底也不容易！雙贏彩開獎 頭獎摃龜

2018-04-23 22:01

全台陣雷雨 明深夜北台灣下探至18度

2018-04-23 18:26

7歲兒童發燒搭機遭拒 昨晚全家滯留沖繩

2018-04-23 11:39

申請出生證明意外揭身世 男大生告白感動網友

2018-04-23 13:32

林志玲穿性感薄紗 舒淇巧搭印花蓬裙應戰

2018-04-23 14:11

雙贏彩首次開獎 獎號：5、13、6…

2018-04-23 20:59

唐綺陽星座運勢週報：獅子有機會搭上長官順風車 金牛兩情相悅

2018-04-23 07:56

雨區擴大 13縣市豪雨大雨特報

2018-04-23 19:05

德安航空輪胎漏氣滑出跑道 高雄機場暫閉影響22航班

2018-04-23 18:32

氣象局對南投、雲林、台南、高雄發布大雷雨訊息

2018-04-23 15:39

台彩「雙贏彩」開賣 全中或全不中得1500萬

2018-04-23 12:00

生魚片薄可透光 好市多鮭魚握壽司被指太縮水

2018-04-23 15:02

夫妻之間／同床共被

2018-04-23 06:00

台麻疹疫苗接種率高 周志浩：不致大流行

2018-04-23 11:59

走過34年 金石堂城中店6月底熄燈

2018-04-24 00:46

德安航空落地意外 旅客：飛機搖晃得要翻了

2018-04-23 22:09

舌癌末期轉移 5旬男治療後腫瘤消失

2018-04-23 20:05

怪怪！ 沒生產卻漲乳、分泌乳汁 原來她病了

2018-04-23 12:01

到底哪些人要打麻疹疫苗 一次跟你說清楚

2018-04-23 19:14

3D斑馬線試辦月餘 民眾無感：塗色或設計也太差了

2018-04-23 17:24

如果我們還在一起會是怎樣？再見前任的10個心痛瞬間

2018-04-23 12:47

麻疹疫情延燒 陳時中：疫情都在掌握中勿恐慌

2018-04-23 14:09

雙贏彩開賣傳部分投注站當機 估中午排除

2018-04-23 12:42

心情點滴／雨中行

2018-04-23 06:00

自行車／帥哥廚師單車環台 最喜歡台灣濃濃人情味

2018-04-23 16:00

不減煤空氣品質難改善 學者：無法倡議電動車輛

2018-04-23 17:26

中年轉業從老闆到大樓管理員 他說：心態調整最重要

2018-04-23 15:01

周一晚天空中的雲端閃電秀 嘉義兩個方向都看得到

2018-04-23 22:21

明起多處雷雨 後天比今天降10度

2018-04-23 09:45

「我的生命不能用長短計算」癌末醫辦完生前告別式辭世

2018-04-23 19:59

小蘇打、甲醛等19種物質 將公告為關注化學物質列管

2018-04-23 13:39

姊妹淘存錢也要去一次！泰國喀比4種玩法奢華度過夏天

2018-04-23 15:37

肚子一直痛 小心可能是膽囊生病了

2018-04-23 15:26

天氣晴朗溫暖 24日變天轉濕涼

2018-04-23 09:38

網路徵文優勝作品‧愛的練習曲／躲貓貓

2018-04-23 06:00

9月起 所有輸入燕麥皆需符合一級品管規定

2018-04-23 21:26

文化部長鄭麗君上班看漫畫？ 原來背後原因是這樣

2018-04-23 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top