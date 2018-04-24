金石堂城中店6月熄燈 書迷大喊「不要變成商旅！」

2018-04-24 03:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



走過34個年頭，是許多台北人共同閱讀記憶的金石堂城中店，無預警在官方臉書貼出公告表示：「因租約到期，房東不續租，即將於6月底熄燈。」，消息一出，隨即引發書迷們震驚與不捨，紛紛感嘆「青春就如同書店街一般消逝了」、「拜託不要變成商旅」！

起源於日據時代的台北重慶南路書店街，全盛時期有超過上百家書店聚集，不過由於現代人閱讀習慣改變，加上網路書店盛行，實體書店面臨嚴重生存威脅，許多原本在重慶南路上的老牌書店也陸續吹起熄燈號，取而代之的則是一家家商旅飯店，做起觀光客的生意。

而位於228公園附近，保留百年洋樓外觀的金石堂城中店，於民國73年開幕，是金石堂書店跨足成為連鎖書店的第一家分店，堪稱是書店街現存老牌書店的指標之一，更曾是許多知名作家新書發表會聖地。

金石堂書店除公告將於6月底熄燈，在貼文中同時也感性表示「在曾是日治時代台北城最繁華的本町通（重慶南路）與榮町通（衡陽路），城中店駐足於此，見證過重慶南路書街的繁華。」、「沉浸於書店的知識之海，愛書人舉步遊逛之間，滿是一種安心踏實，而這份閱讀的安寧舒適，就是書店存在的使命。」