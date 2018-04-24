走過34年 金石堂城中店6月底熄燈

2018-04-24 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



長踞在台北市重慶南路的金石堂城中店，今天深夜在網路公告因租約到期，房東不續租，即將於6月底熄燈。消息傳出，書友震撼心碎，紛紛表示該店是他們青春的回憶。 台北市重慶南路的金石堂城中店，深夜在網路公告因租約到期，房東不續租，即將於6月底熄燈。 圖／取自金石堂臉書 分享 facebook

金石堂城中店指出，他們在在曾是日治時代台北城最繁華的本町通（重慶南路）與榮町通（衡陽路）34年，見證過重慶南路書街的繁華。愛書人舉步遊逛之間，閱讀的安寧舒適，就是書店存在的使命。

金石堂城中店表示，為感謝讀者多年來對他們的支持，5月4 日至6月24日，我們將於城中店舉辦全館79折﹅買書即送咖啡的感恩回饋特賣。

6月24日營業最後一天，邀請書迷朋友們於1F~3F的牆面留言，更歡迎與喜愛作家的親簽咖啡杯拍照留念，一起向這家百年洋樓書店說珍重再見。

金石堂城中店強調，未來將尋找更合適的點，並擴大網路書店雲端經營技術，結合實體書店全新的閱讀體驗，發揮更大的全通路消費需求滿足。期待不久的將來，再次相逢。

金石堂臉書

https://www.facebook.com/kingstonebooks/?hc_ref=ARQSRUBQKMFNCb1avLuI_kkRoG2MWexEE6NS4EOJkJ52Ht8GjlU5pPTNeW2mgAZ2uR4&fref=nf