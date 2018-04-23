9月起，所有輸入燕麥皆需符合一級品管規定

2018-04-23 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食品藥物管理署預告一級品管新增業別，從原本的17業別，新增到32個業別，其中，原本就已經納管的「麥類」，因應先前燕麥驗出農藥「嘉磷賽」以及高齡社會的食品需求，將原本就需要一級品管的「麥類」新增為「麥類及燕麥」，從今年9月起，所有輸入的燕麥業者皆需符合一級品管的規定，若是未依照規定品管，將可開罰最高300萬元。

食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，一級品管從106年起上路，主要是希望高風險的食品業別，要落實自主管理，目前已經開始施行的一級品管業別，總計有17業別，包含食用油脂、肉類加工食品、乳品加工食品、水產品食品、食品添加物、特殊營養食品、黃豆、玉米、麥類、茶葉、澱粉、麵粉、糖、食鹽、醬油、茶葉飲料、非屬百貨公司之綜合商品零售業者，針對不同風險依照資本額做一要求。

今公告的內容則是再新增15業別，包含農產植物、菇(蕈) 類及藻類製品、麵條粉條類食品、食用醋、蛋製品、非屬麵粉澱粉之農產植物、菇(蕈) 類及藻類製品、嬰幼兒食品、調味品、烘焙炊蒸食品、營養補充食品、膳食及菜餚、非酒精飲料、巧克力糖果、食用冰製品、餐盒食品、其他食品。

林旭陽表示，新增的15業別，將新增納管1萬9000多家業者，業者需要在今年9月以前提出食品安全監測計畫，也就是針對各自食品業者自訂高風險監測計畫，另外，同步需要符合食藥署訂定的「強制檢驗」項目。