罹癌幾近切除全直腸 癌友畫畫「重生」

2018-04-23 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



「每天都在吐，簡直痛不欲生」，40歲的乃菲2年多前確診罹患直腸癌，幾乎切除全部直腸，歷經28次電療，但化療副作用讓她每天嘔吐、害怕針筒，痛苦到曾想放棄。但她說，不希望最愛的父母「白髮人送黑髮人」，挺過治療後她拾起畫筆，畫出殘缺卻充滿生命力的作品「重生」，獲得「彩繪希望」癌症病友組首獎。

第7屆「彩繪希望」繪畫比賽，由癌症希望基金會定期每2年舉行一次，今年共收到173件作品，其中27幅得獎，獲獎組別包含癌症病友組、病患親友組及醫療團隊組，以及今年新增設的兒童特別組。癌症希望基金會執行長蘇連瓔鼓勵癌友，身處難關時拿起筆畫出夢想、思念與感謝，用畫抒發心情、陪伴抗癌。

一心想當媽媽的乃菲，歷經5次人工受孕未果，沒想到求子路上，赫然發現有時排便後，會隨糞便出現粉色液體，就醫確診直腸癌3期，為維持生育功能，她動刀懸吊卵巢，卻在經歷化療後擊垮抗癌自信，難以忍受醒來就吐，只能每天昏睡度日，她曾想過放棄治療。

乃菲說，遭受肉體折磨，生病一遭之後，才發覺心中最放心不下的就是父母，不忍見到他們白髮人送黑髮人，好不容易挺過治療。在治療期間為抒發心情，拾筆畫出象徵生病殘缺的枯木，上方卻有一頭活力旺盛，象徵生命的羚羊，反映出自己的內心，不被癌症打倒，死亡能讓人學會重生，學會死亡就學會活著，並將畫作取名為「重生」。