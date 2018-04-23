舌癌末期轉移 5旬男治療後腫瘤消失

2018-04-23 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



57歲陳先生40年來菸酒不離身，一年前赴歐旅遊妻子發現他脖子腫大，說話困難且無法吃熱食，舌頭腫脹好幾倍，返台確診舌癌第4期合併肺轉移。原以為命不久矣，無法牽女兒的手步入紅毯，卻在經2個多月的免疫雞尾酒療法後，腫瘤奇蹟消失，終能看著女兒出嫁。

新光醫院精準醫學中心主任賴泓誌表示，由於抽菸飲酒、嚼檳榔等習慣，頭頸癌是男性近年來少數罹病人口增加的癌症。以舌癌末期且合併肺轉移來說，多已談不上治療存活期，治癒率低。

但近年隨著癌症免疫治療的發展，針對高風險難治型病人，如同時給予標靶、化療藥物以及免疫治療抗體藥物，3藥聯合使用來治療末期頭頸癌病患，初步能獲得較佳治療成績，經新光醫院近來收治病例，整體研究成果已投稿至今年6月的美國臨床腫瘤醫學會且被接受，未來將須更多臨床試驗證實成效。

賴泓誌說明，「免疫雞尾酒療法」是結合化療、標靶及免疫治療，但目前並非標準治療方式。當前針對轉移或復發的頭頸癌患者，第1線治療為傳統標靶合併化學藥物、使用單一免疫治療則為第2線標準治療方式，但免疫治療已逐漸成為趨勢，有往前線走或合併標靶、化療、放療，甚至是新式免疫治療併用的趨勢。