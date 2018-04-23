親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

是小王子！英國凱特王妃平安生產 繼承順位擠下哈利

舌癌末期轉移　5旬男治療後腫瘤消失

2018-04-23 20:05聯合報 記者黃安琪╱即時報導

57歲陳先生40年來菸酒不離身，一年前赴歐旅遊妻子發現他脖子腫大，說話困難且無法吃熱食，舌頭腫脹好幾倍，返台確診舌癌第4期合併肺轉移。原以為命不久矣，無法牽女兒的手步入紅毯，卻在經2個多月的免疫雞尾酒療法後，腫瘤奇蹟消失，終能看著女兒出嫁。

新光醫院精準醫學中心主任賴泓誌表示，由於抽菸飲酒、嚼檳榔等習慣，頭頸癌是男性近年來少數罹病人口增加的癌症。以舌癌末期且合併肺轉移來說，多已談不上治療存活期，治癒率低。

但近年隨著癌症免疫治療的發展，針對高風險難治型病人，如同時給予標靶、化療藥物以及免疫治療抗體藥物，3藥聯合使用來治療末期頭頸癌病患，初步能獲得較佳治療成績，經新光醫院近來收治病例，整體研究成果已投稿至今年6月的美國臨床腫瘤醫學會且被接受，未來將須更多臨床試驗證實成效。

賴泓誌說明，「免疫雞尾酒療法」是結合化療、標靶及免疫治療，但目前並非標準治療方式。當前針對轉移或復發的頭頸癌患者，第1線治療為傳統標靶合併化學藥物、使用單一免疫治療則為第2線標準治療方式，但免疫治療已逐漸成為趨勢，有往前線走或合併標靶、化療、放療，甚至是新式免疫治療併用的趨勢。

賴泓誌說，免疫治療的組合式療法提供患者另一項治療選擇，但治療健保尚不給付，患者須自費，且採取免疫治療的組合式療法，也仍須經醫師檢查評估是否適當。

57歲陳先生罹患舌癌第4期合併肺轉移，經免疫雞尾酒療法治療2個月，腫瘤奇蹟消失，...
57歲陳先生罹患舌癌第4期合併肺轉移，經免疫雞尾酒療法治療2個月，腫瘤奇蹟消失，今開心與太太合影。 記者黃安琪／攝影
分享

患者癌症腫瘤
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

德安航空輪胎漏氣滑出跑道 高雄機場暫閉影響22航班

2018-04-23 18:32

全台陣雷雨 明深夜北台灣下探至18度

2018-04-23 18:26

8天前甫辦畢業季告別 癌末醫師蘇健裕辭世

2018-04-23 18:13

3D斑馬線試辦月餘 民眾無感：塗色或設計也太差了

2018-04-23 17:24

罹癌幾近切除全直腸 癌友畫畫「重生」

2018-04-23 20:05

德安航空七美飛高雄 發生滑出意外

2018-04-23 20:03

「我的生命不能用長短計算」癌末醫辦完生前告別式辭世

2018-04-23 19:59

疲勞駕駛釀人倫悲劇？　勞部：若屬實將罰2到100萬

2018-04-23 19:42

雨區擴大 13縣市豪雨大雨特報

2018-04-23 19:05

對流旺盛強降雨 蘇花多處土石流晚間6時起封閉

2018-04-23 19:04

強降雨 蘇花公路2路段下午5時禁止進入

2018-04-23 18:14

不減煤空氣品質難改善 學者：無法倡議電動車輛

2018-04-23 17:26

台南室溫31度南化山區卻下起冰雹！居民直呼：真神奇

2018-04-23 17:06

嘉義山區多處下冰雹 最長10餘分鐘夾帶大雨下不停

2018-04-23 16:28

台北34.3度 再刷新高溫紀錄

2018-04-23 16:23

µHandy手機顯微攝影展 看穿你的真面目！

2018-04-23 16:03

氣象局對南投、雲林、台南、高雄發布大雷雨訊息

2018-04-23 15:39

文化部長鄭麗君上班看漫畫？ 原來背後原因是這樣

2018-04-23 15:39

肚子一直痛 小心可能是膽囊生病了

2018-04-23 15:26

2018 紅點產品設計大獎結果出爐 台灣獲獎近百

2018-04-23 15:11

消防員生活緊張久不孕 求助中醫救香火

2018-04-23 15:08

癌末爸成功抗癌 如願牽女兒走紅毯

2018-04-23 15:02

影／百人耗時3年、走遍22國！金獎團隊記錄下的地球奇蹟

2018-04-23 14:39

走一趟超商就紓壓 三大日本小物療癒你心

2018-04-23 13:44

小蘇打、甲醛等19種物質 將公告為關注化學物質列管

2018-04-23 13:39

平鑫濤前妻首度出書談瓊瑤 平鑫濤曾想帶瓊瑤殉情?

2018-04-23 13:34

美學元年 曹興誠、釋惠敏對談「等號最美」

2018-04-23 12:50

雙贏彩開賣傳部分投注站當機 估中午排除

2018-04-23 12:42

二航廈停車場漏水 馬桶給水組損壞清水外溢

2018-04-23 12:25

沒頭髮眉毛但仍有愛 癌女繪畫贏回人生

2018-04-23 12:02

怪怪！ 沒生產卻漲乳、分泌乳汁 原來她病了

2018-04-23 12:01

台彩「雙贏彩」開賣 全中或全不中得1500萬

2018-04-23 12:00

駕駛分心、疲勞占車禍總事故20% 致死率也高

2018-04-23 11:25

人生黑白變彩色 如何對抗憂鬱症？

2018-04-23 11:04

星巴克暫停營業 教我戰勝偏見的 5 種方法

2018-04-23 10:29

明起多處雷雨 後天比今天降10度

2018-04-23 09:45

天氣晴朗溫暖 24日變天轉濕涼

2018-04-23 09:38

愛心擴及 量販店設毛小孩食物銀行

2018-04-23 08:26

白天防中暑 下午山區帶把傘

2018-04-23 07:52
看更多

熱門文章

麻疹疫苗吃緊 護理師：都是貪小便宜又怕死的台人

2018-04-22 20:51

平鑫濤前妻首度出書談瓊瑤 平鑫濤曾想帶瓊瑤殉情?

2018-04-23 13:34

台虎從沖繩返台班機旅客因發燒無法登機

2018-04-22 23:47

7歲兒童發燒搭機遭拒 昨晚全家滯留沖繩

2018-04-23 11:39

8天前甫辦畢業季告別 癌末醫師蘇健裕辭世

2018-04-23 18:13

林志玲穿性感薄紗 舒淇巧搭印花蓬裙應戰

2018-04-23 14:11

今天高溫上看32度 周三清晨僅18度

2018-04-23 04:41

申請出生證明意外揭身世 男大生告白感動網友

2018-04-23 13:32

25歲美髮師累出鞏膜炎 眼球差點「如冰淇淋般溶解」

2018-04-22 23:33

唐綺陽星座運勢週報：獅子有機會搭上長官順風車 金牛兩情相悅

2018-04-23 07:56

台旅客沖繩搭機欲返台 不明高燒遭攔阻

2018-04-22 23:18

取消赴沖繩旅遊 台灣人最大宗

2018-04-23 00:13

民眾搶打 麻疹疫苗存貨告急

2018-04-23 00:13

生魚片薄可透光 好市多鮭魚握壽司被指太縮水

2018-04-23 15:02

德安航空輪胎漏氣滑出跑道 高雄機場暫閉影響22航班

2018-04-23 18:32

氣象局對南投、雲林、台南、高雄發布大雷雨訊息

2018-04-23 15:39

夫妻之間／同床共被

2018-04-23 06:00

全台陣雷雨 明深夜北台灣下探至18度

2018-04-23 18:26

今日星座運勢／摩羯 魅力易被發現 運動有助運勢

2018-04-23 00:00

休旅新人生 國產車「安全」搶客

2018-04-22 21:34

台麻疹疫苗接種率高 周志浩：不致大流行

2018-04-23 11:59

怪怪！ 沒生產卻漲乳、分泌乳汁 原來她病了

2018-04-23 12:01

雨區擴大 13縣市豪雨大雨特報

2018-04-23 19:05

心情點滴／雨中行

2018-04-23 06:00

台彩「雙贏彩」開賣 全中或全不中得1500萬

2018-04-23 12:00

雙贏彩開賣傳部分投注站當機 估中午排除

2018-04-23 12:42

3D斑馬線試辦月餘 民眾無感：塗色或設計也太差了

2018-04-23 17:24

麻疹疫情延燒 陳時中：疫情都在掌握中勿恐慌

2018-04-23 14:09

網美來吧！這20間超好拍 你朝聖過幾間

2018-04-20 17:45

如果我們還在一起會是怎樣？再見前任的10個心痛瞬間

2018-04-23 12:47

中年轉業從老闆到大樓管理員 他說：心態調整最重要

2018-04-23 15:01

明起多處雷雨 後天比今天降10度

2018-04-23 09:45

小蘇打、甲醛等19種物質 將公告為關注化學物質列管

2018-04-23 13:39

不減煤空氣品質難改善 學者：無法倡議電動車輛

2018-04-23 17:26

天氣晴朗溫暖 24日變天轉濕涼

2018-04-23 09:38

松機跑道6月20日重鋪 宵禁延長工期長達1年

2018-04-22 21:25

麻疹疫苗全台大缺貨 疾管署讓這些人先打

2018-04-23 19:46

文化部長鄭麗君上班看漫畫？ 原來背後原因是這樣

2018-04-23 15:39

網路徵文優勝作品‧愛的練習曲／躲貓貓

2018-04-23 06:00

肚子一直痛 小心可能是膽囊生病了

2018-04-23 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top