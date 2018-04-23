「我的生命不能用長短計算」癌末醫辦完生前告別式辭世

2018-04-23 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



蘇健裕醫師不僅積極抗癌，住進安寧病房後，全家人以正面態度面對死亡，以「為自己按個讚」家族合照在line群組上發布蘇過世的消息。圖／家屬提供 分享 facebook 年僅48歲就罹患大腸癌末期的高雄市民生醫院前院長蘇健裕，積極抗癌4年後不敵病魔，本月初轉入民生醫院安寧病房，家人15日為他舉辦生前告別式「健裕的快轉人生-畢業季」，完成與親朋好友道別的心願。時隔一周，蘇22日清晨6點55分在家人陪伴下安詳闔眼辭世，結束他短短52年的快轉人生。

蘇的同學們得知消息，紛紛在Line群組上回應「健裕同學勇敢走到終點、功德圓滿」、「畢業了，祝福您」、「會記得你面對疾病的態度，安息」。

蘇的妻子尹亞蘭透過訊息表示，原本辦畢業季只為替先生圓夢，沒想到會獲得社會大眾關注，先生感謝民生醫院安寧團隊，在他臨終前不需忍受疼痛、呼吸困難，以及吸不到氣的焦慮，可平穩離開，因需要處理他的身後事，希望不受打擾。

蘇健裕是泌尿科名醫，41歲當上醫療副院長、46歲接任院長，在民生醫院遭逢健保爭議風波期間全心奉獻，為跌入谷底的醫院打拼；他在生前告別式上感謝近2百位同學和好友們豐富了他的生命，更抒發感言「我的生命不能用長短計算，它有深度、也有寬度，一點都不輸在座每個人！」