推動書流動 漂書社團讓閱讀與3C搶時間

2018-04-23 20:07 中央社 台北23日電



「書有了流動，能讓它更有價值、有意義。」在台灣發起漂書社團的林農偉說，漂到書的人通常會讀，為了不累積書籍量，不得不和3C產品競爭搶時間，成為甜蜜負荷，也提高了閱讀。

在明志科技大學圖書館工作的林農偉說，漂書社團iReading成立3年半以來，人數至今超過3600人，女性占7成，累計漂書次數超過8900次。

漂書是以轉移的方式造成書的流動，iReading不是台灣唯一推動漂書的團體，林農偉眼見公共場看到的漂書箱，經常稀稀落落，或是成為人們家裡不要的舊書的捐書箱。他成立漂書社團的初衷，想以漂新書，做出自我區隔。

為了帶動放漂新書，他先花錢買書，至今累積超過600本書放漂。事實上，參加漂書，漂友自行討論用郵寄或面交，除了郵寄費用之外，不需要任何費用。

iReading漂書社團發揮社群特性，林農偉解釋說，由於漂友的漂書紀錄完全公開，懶得挑選書的人，可追蹤特定漂友的讀書紀錄，信任跟著讀他選的書。

書的流動全記錄，個人漂出、漂進書的量也公開，漂到書的人會有壓力，不要累積過多書籍量。

林農偉說：「我們發現，人們不一定會讀買回家的書，但是漂書的人通常會讀漂到的書，這成為他甜蜜的負荷，為了快快讀完脫手，不得不和3C產品競爭搶時間，提高轉出率。」

另外，他展示社團臉書頁說，有漂友撰寫讀書心得貼文，甚至在漂出去的書上附加自己的心得。「為了讓書再漂出去，每個人主動行銷手邊漂到的書，簡直就是幫書打廣告。」

至今最多傳遞次數的書是「歲月之梯」，有31次；最多排隊等待要讀的書是「令人著迷的生與死」，有20人排隊。

根據林農偉觀察，參加漂書的一種是原本不買書的人，另一種就是愛買書的人，由於預算有限，他們申請漂不會去買的書，例如工具書、小說或不熟悉領域的書。參加漂書，同時擴大他們閱讀的機會，也擴大了他們的閱讀領域。

今天是世界閱讀日，全台100多家獨立書店今天起發起串聯活動，系列活動延續到5月6日。iReading也趕上閱讀日活動潮，為迎接漂書破萬次，將於4月28日在台北四四南村，與旅人書房、及與紙有關的手作市集一起辦曬書市集，邀民眾帶書來參與漂書。