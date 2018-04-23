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強降雨 蘇花公路2路段下午5時禁止進入

2018-04-23 18:14中央社 花蓮23日電

花蓮今天下午山區發生強降雨，蘇花公路武塔至漢本、和中至崇德段，預警性封閉，下午5時禁止進入。

公路總局第四區養護工程處下午公告表示，台9線140公里蘇花觀音路段強降雨，沿線已有泥流，公路總局呼籲「蘇花觀音豪雨泥流、非必要請勿進入」；另開口契約已進駐，隨後實施預警性封路。

另外，蘇花公路武塔至漢本（134k至151k）、和中至崇德（162k~179k）因強降雨預警性封路，下午5時後禁止進入，晚上6時全面封閉。

蘇花公路武塔至漢本段因豪大雨，今18時起預警封閉。記者張芮瑜/翻攝
蘇花公路武塔至漢本段因豪大雨，今18時起預警封閉。記者張芮瑜/翻攝
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蘇花公路豪雨
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