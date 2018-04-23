嘉義山區多處下冰雹 最長10餘分鐘夾帶大雨下不停

2018-04-23 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



午後對流雲系旺盛，嘉義縣山區的竹崎鄉石桌、番路鄉隙頂、中埔鄉石硦林場和東興等地區，今天下午2到3點多紛紛傳出降冰雹，接著就是大陣雨，民眾希望有助於水庫缺水，農民也期待作物獲得水源，但也擔心成長中芒果、龍眼等受到影響。

今天中央氣象局曾預告午後對流雲系發展旺盛，嘉義、台南與高雄山區可能出現強降雨與冰雹，中午過 後，大片烏雲往嘉義縣山區集中，平原區依然出太陽。

嘉義縣山地區下了約3至10餘分鐘冰雹，小大約手指頭，並夾帶著大雨不停，不少民眾第一次看到冰雹都相當興奮。村民說，山區雨勢到下午4點仍持續。大雨還造成台3線中埔往沄水的大樹倒下，警方據報前指揮交通並通報公路局前往處理。

嘉義縣山區降冰雹 學童感到驚奇

【中央社／嘉義縣23日電】

嘉義縣山區今天下午對流發展旺盛影響，嘉義縣中埔鄉、番路鄉降下冰雹，尤其是番路鄉隙頂國小附近降冰雹發出聲響，引起學童驚奇，老師也在旁解說冰雹發生條件。

嘉義縣山區於下午2時30分起傳出降冰雹，中埔分局東興派出所降冰雹，時間長約10分鐘，讓當地居民感到新奇。中埔鄉石（石弄）林場也降下冰雹，時間約3分鐘。

另外，阿里山公路旁的隙頂國小、石棹附近也於下午3時左右降冰雹，隙頂國小校長莊新國說，學童聽到乒乒乓乓的聲響，大顆、小顆的冰雹敲打屋頂、車頂、地面，引起他們的好奇，紛紛出外察看，既興奮又叫又跳，老師也趁機解說冰雹的發生條件。

竹崎鄉石棹附近降冰雹，附近居民紛紛察看，難得看到冰雹，深感新奇。